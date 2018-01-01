В Україні різко зміниться погода





Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України.



У Київській області до кінця доби 13 липня грози, місцями шквали 15-18 м/с.



Окрім цього, рятувальники попереджують про підйом рівня води у басейнах річок на Прикарпатті та у Львівській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдень 13 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, пройдуть грози. А у північних та центральних областях місцями шквали 15-20 м/с.Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України.У Київській області до кінця доби 13 липня грози, місцями шквали 15-18 м/с.Окрім цього, рятувальники попереджують про підйом рівня води у басейнах річок на Прикарпатті та у Львівській області.

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