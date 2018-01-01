В Україні різко зміниться погода

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Вдень 13 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, пройдуть грози. А у північних та центральних областях місцями шквали 15-20 м/с.
Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України.
У Київській області до кінця доби 13 липня грози, місцями шквали 15-18 м/с.
Окрім цього, рятувальники попереджують про підйом рівня води у басейнах річок на Прикарпатті та у Львівській області.
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Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України.
У Київській області до кінця доби 13 липня грози, місцями шквали 15-18 м/с.
Окрім цього, рятувальники попереджують про підйом рівня води у басейнах річок на Прикарпатті та у Львівській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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