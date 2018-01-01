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В Україні різко зміниться погода

В Україні різко зміниться погода
Вдень 13 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, пройдуть грози. А у північних та центральних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України.

У Київській області до кінця доби 13 липня грози, місцями шквали 15-18 м/с.

Окрім цього, рятувальники попереджують про підйом рівня води у басейнах річок на Прикарпатті та у Львівській області.


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Теги: прогноз, погода, грози
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