У Луцьку посеред дитмайданчика – купа гілля. ФОТО
Сьогодні, 10:22
У Луцьку в дворі на вулиці Ветеранів, 15 вже кілька днів лежить гора гілля.
Про це повідомили у прес-служби луцьких муніципалів.
Через порушення муніципали вручили припис керівнику ОСББ, що на вулиці Ветеранів, 15.
За вказаною адресою на дитячому майданчику вже декілька днів лежать гілки дерева.
"І нікому немає до них діла. Про ці факти нам повідомили мешканці, що живуть у цьому будинку. Тож, якщо у найближчі дні гілля не приберуть, голову ОСББ буде притягнено до адміністративної відповідальності", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-служби луцьких муніципалів.
Через порушення муніципали вручили припис керівнику ОСББ, що на вулиці Ветеранів, 15.
За вказаною адресою на дитячому майданчику вже декілька днів лежать гілки дерева.
"І нікому немає до них діла. Про ці факти нам повідомили мешканці, що живуть у цьому будинку. Тож, якщо у найближчі дні гілля не приберуть, голову ОСББ буде притягнено до адміністративної відповідальності", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку посеред дитмайданчика – купа гілля. ФОТО
Сьогодні, 10:22
В Україні різко зміниться погода
Сьогодні, 10:15
У селах Луцького району відімкнуть газ
Сьогодні, 09:51