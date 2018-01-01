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У Луцьку посеред дитмайданчика – купа гілля. ФОТО

У Луцьку посеред дитмайданчика – купа гілля. ФОТО
У Луцьку в дворі на вулиці Ветеранів, 15 вже кілька днів лежить гора гілля.

Про це повідомили у прес-служби луцьких муніципалів.

Через порушення муніципали вручили припис керівнику ОСББ, що на вулиці Ветеранів, 15.

За вказаною адресою на дитячому майданчику вже декілька днів лежать гілки дерева.

"І нікому немає до них діла. Про ці факти нам повідомили мешканці, що живуть у цьому будинку. Тож, якщо у найближчі дні гілля не приберуть, голову ОСББ буде притягнено до адміністративної відповідальності", - йдеться у дописі.

У Луцьку посеред дитмайданчика – купа гілля. ФОТО
У Луцьку посеред дитмайданчика – купа гілля. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій
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