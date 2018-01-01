вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин серед білого дня вкрав велосипед

Волинянин серед білого дня вкрав велосипед
Жителю Старовижівського району за скоєння грабежу загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інцидент трапився вчора, 12 липня, в післяобідню пору. Правопорушник на очах 62-річної господині проник до підсобного приміщення та викрав велосипед, - інформує ГУНП у Волинській області.

Потерпіла звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. Поліцейські оперативно розшукали грабіжника, ним виявився 32-річний житель цього ж села. Велосипед вилучили та згодом повернуть власниці.

За фактом грабежу, поєднаного з проникненням в приміщення, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
7 топових весільних фотографів Луцька
«Камасутра», пістолети і картини: найоригінальніші вироби з шоколаду у Луцьку. ФОТО
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'ятниця 13: що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:13
Хлопець, який втік з притулку на Волині, робить це не вперше
Сьогодні, 11:05
Волинянин серед білого дня вкрав велосипед
Сьогодні, 11:02
Літо у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У Луцьку посеред дитмайданчика – купа гілля. ФОТО
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
У Луцьку посеред білого дня пограбували жінку У Луцьку посеред білого дня пограбували жінку
27 червень, 11:06
У Нововолинську чоловік побив та пограбував волинянина У Нововолинську чоловік побив та пограбував волинянина
14 червень, 10:19
У Нововолинську чоловік пограбував касу металобази У Нововолинську чоловік пограбував касу металобази
12 червень, 14:31
Вдарив у обличчя: волинянину дали «умовне» за грабіж велосипедиста Вдарив у обличчя: волинянину дали «умовне» за грабіж велосипедиста
07 червень, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада проголосувала за закони про розмитнення авто з єврономерами
Сьогодні, 12:06
 0
Призи, вареники, гуляння: у селі під Луцьком влаштували фестиваль
Сьогодні, 12:03
 0
Поліція затримала двох лучан з наркотиками
Сьогодні, 11:49
 0
Монатік з Дорофєєвою випустили спільну сексуальну пісню
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
Сьогодні, 11:28
 0
Медіа
відео
1/8