Волинянин серед білого дня вкрав велосипед
Сьогодні, 11:02
Жителю Старовижівського району за скоєння грабежу загрожує до восьми років позбавлення волі.
Інцидент трапився вчора, 12 липня, в післяобідню пору. Правопорушник на очах 62-річної господині проник до підсобного приміщення та викрав велосипед, - інформує ГУНП у Волинській області.
Потерпіла звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. Поліцейські оперативно розшукали грабіжника, ним виявився 32-річний житель цього ж села. Велосипед вилучили та згодом повернуть власниці.
За фактом грабежу, поєднаного з проникненням в приміщення, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
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Інцидент трапився вчора, 12 липня, в післяобідню пору. Правопорушник на очах 62-річної господині проник до підсобного приміщення та викрав велосипед, - інформує ГУНП у Волинській області.
Потерпіла звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. Поліцейські оперативно розшукали грабіжника, ним виявився 32-річний житель цього ж села. Велосипед вилучили та згодом повернуть власниці.
За фактом грабежу, поєднаного з проникненням в приміщення, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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