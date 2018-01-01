Волинянин серед білого дня вкрав велосипед

Жителю Старовижівського району за скоєння грабежу загрожує до восьми років позбавлення волі.Інцидент трапився вчора, 12 липня, в післяобідню пору. Правопорушник на очах 62-річної господині проник до підсобного приміщення та викрав велосипед, - інформує ГУНП у Волинській області.Потерпіла звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. Поліцейські оперативно розшукали грабіжника, ним виявився 32-річний житель цього ж села. Велосипед вилучили та згодом повернуть власниці.За фактом грабежу, поєднаного з проникненням в приміщення, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.