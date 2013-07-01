Монатік з Дорофєєвою випустили спільну сексуальну пісню
Сьогодні, 11:30
Український співак MONATIK з Луцька та учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва представили ніжну композицію загалу.
Автором треку під назвою "Глубоко..." виступив MONATIK, - пише ТСН.
Як зізналися артисти, ідея спільного синглу виникла ще на зніманнях телепроекту "Танці з зірками".
Про вихід довгоочікуваної спільної пісні артисти повідомили на своїх сторінках Instagram.
Також артисти проанонсували вихід кліпу на цю композицію, який знімали на Лазурному побережжі Франції та поділилися його тизером.
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Автором треку під назвою "Глубоко..." виступив MONATIK, - пише ТСН.
Як зізналися артисти, ідея спільного синглу виникла ще на зніманнях телепроекту "Танці з зірками".
Про вихід довгоочікуваної спільної пісні артисти повідомили на своїх сторінках Instagram.
Також артисти проанонсували вихід кліпу на цю композицію, який знімали на Лазурному побережжі Франції та поділилися його тизером.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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