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Монатік з Дорофєєвою випустили спільну сексуальну пісню

Монатік з Дорофєєвою випустили спільну сексуальну пісню
Український співак MONATIK з Луцька та учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва представили ніжну композицію загалу.

Автором треку під назвою "Глубоко..." виступив MONATIK, - пише ТСН.

Як зізналися артисти, ідея спільного синглу виникла ще на зніманнях телепроекту "Танці з зірками".

Про вихід довгоочікуваної спільної пісні артисти повідомили на своїх сторінках Instagram.

Також артисти проанонсували вихід кліпу на цю композицію, який знімали на Лазурному побережжі Франції та поділилися його тизером.


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Теги: Монатік, Дорофєєва, музика
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