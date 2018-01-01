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У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків

У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
У Луцькому зоопарку з'явилась нова мешканка - самка рисі.

Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.

Зазначається, що відповідно до договору утримання, наразі на рік до звіринця прибула самочка рисі – донедавна мешканка Харківського зоопарку Марися.

Тоді як у Луцьку, вже тривалий час мешкає Урчик, який став "лучанином" по обміну з Черкаським зоопарком.

"Спочатку гостю господар сприйняв трохи насторожено. Але, на щастя, лід розтанув. Тож якщо бажаєте насолодитися товариством новоствореної пари – то гайда якнайшвидше до нас. До слова, «молодята» замешкали у вольєрі, який зоопарк, як і обіцяли, збудували за зароблені з продажу квитків кошти", - йдеться у дописі.

Відтак, у звіринці думають над тим, де взяти гроші, аби викупити самку рисі.

У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків

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Теги: рись, зоопарк, Луцьк
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