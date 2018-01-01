У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
Сьогодні, 11:28
У Луцькому зоопарку з'явилась нова мешканка - самка рисі.
Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.
Зазначається, що відповідно до договору утримання, наразі на рік до звіринця прибула самочка рисі – донедавна мешканка Харківського зоопарку Марися.
Тоді як у Луцьку, вже тривалий час мешкає Урчик, який став "лучанином" по обміну з Черкаським зоопарком.
"Спочатку гостю господар сприйняв трохи насторожено. Але, на щастя, лід розтанув. Тож якщо бажаєте насолодитися товариством новоствореної пари – то гайда якнайшвидше до нас. До слова, «молодята» замешкали у вольєрі, який зоопарк, як і обіцяли, збудували за зароблені з продажу квитків кошти", - йдеться у дописі.
Відтак, у звіринці думають над тим, де взяти гроші, аби викупити самку рисі.
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Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.
Зазначається, що відповідно до договору утримання, наразі на рік до звіринця прибула самочка рисі – донедавна мешканка Харківського зоопарку Марися.
Тоді як у Луцьку, вже тривалий час мешкає Урчик, який став "лучанином" по обміну з Черкаським зоопарком.
"Спочатку гостю господар сприйняв трохи насторожено. Але, на щастя, лід розтанув. Тож якщо бажаєте насолодитися товариством новоствореної пари – то гайда якнайшвидше до нас. До слова, «молодята» замешкали у вольєрі, який зоопарк, як і обіцяли, збудували за зароблені з продажу квитків кошти", - йдеться у дописі.
Відтак, у звіринці думають над тим, де взяти гроші, аби викупити самку рисі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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