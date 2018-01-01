У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків

У Луцькому зоопарку з'явилась нова мешканка - самка рисі.Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.Зазначається, що відповідно до договору утримання, наразі на рік до звіринця прибула самочка рисі – донедавна мешканка Харківського зоопарку Марися.Тоді як у Луцьку, вже тривалий час мешкає Урчик, який став "лучанином" по обміну з Черкаським зоопарком."Спочатку гостю господар сприйняв трохи насторожено. Але, на щастя, лід розтанув. Тож якщо бажаєте насолодитися товариством новоствореної пари – то гайда якнайшвидше до нас. До слова, «молодята» замешкали у вольєрі, який зоопарк, як і обіцяли, збудували за зароблені з продажу квитків кошти", - йдеться у дописі.Відтак, у звіринці думають над тим, де взяти гроші, аби викупити самку рисі.