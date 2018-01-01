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Поліція затримала двох лучан з наркотиками

Поліція затримала двох лучан з наркотиками
Поліція вилучила в двох волинян наркотики.

Так, учора, 12 липня, по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів у 30-ти річного місцевого мешканця виявили 3 г зовні марихуани, - інформує ГУНП у Волинській області.

Цього ж дня патрульні близько 17 години по проспекту Грушевського виявили в 26-річного жителя Луцького району 0,05 г порошкоподібної речовини, схожими на амфетамін.

Поліцейські вилучили виявлені речовини та направили на дослідження.

Слідчі за цими фактами розпочали кримінальні провадження. Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.


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Теги: наркотики, Волинь
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