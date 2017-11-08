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Рада проголосувала за закони про розмитнення авто з єврономерами

Рада проголосувала за закони про розмитнення авто з єврономерами
Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 8487 про акциз на автомобілі.

"За" проголосували 265 народних депутатів, - інформує телеканал "112 Україна".

Законопроект передбачає зменшення розміру акцизного податку з авто, скасування заборони на митне оформлення машин, що не відповідають екологічному стандарту "євро-5", а також посилення контролю за переміщенням і використанням транспорту, зареєстрованого в інших державах. Відповідні зміни мають намір внести до Податкового та Митного кодексів.

"Коефіцієнт віку, який присутній у формулі, призводить до того, що більш старі автомобілі завозити невигідно, бо за нього треба заплатити високий податок. Але тільки таким чином ми можемо регулювати екологічний податок, якого немає до сьогодні в Україні. Для того, щоб не запроваджувати ніякі додаткові податки, як в усіх європейських країнах, я наполягаю на тому, щоб коефіцієнт віку був присутній. Тому що 25-річні автомобілі не потрібно завозити в Україну, і не треба обговорювати варіант, що це автомобілі за 300 євро", - сказала голова податкового комітету, нардеп від БПП Ніна Южаніна під час обговорення документу.

Рада проголосувала за закони про розмитнення авто з єврономерами


Акцизний податок на авто планують розраховувати на основі таких базових ставок: з бензиновим двигуном – 50 євро, з дизельним двигуном – 75 євро. Для корегування вартості мають намір запровадити коефіцієнти - залежно від об'єма двигуна та віку автівки.

Так, сума дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Коефіцієнт двигуна - це об'єм, поділений на 1000. Коефіцієнт віку - кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто до року ввезення до України.

Нагадаємо, раніше Ніна Южаніна говорила, що за новими правилами розмитнення автівки коштуватиме 2,5-3 тис. євро.
Рада проголосувала за закони про розмитнення авто з єврономерами

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Теги: єврономери, авто, закон, Рада
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