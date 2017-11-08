Рада проголосувала за закони про розмитнення авто з єврономерами
Сьогодні, 12:06
Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 8487 про акциз на автомобілі.
"За" проголосували 265 народних депутатів, - інформує телеканал "112 Україна".
Законопроект передбачає зменшення розміру акцизного податку з авто, скасування заборони на митне оформлення машин, що не відповідають екологічному стандарту "євро-5", а також посилення контролю за переміщенням і використанням транспорту, зареєстрованого в інших державах. Відповідні зміни мають намір внести до Податкового та Митного кодексів.
"Коефіцієнт віку, який присутній у формулі, призводить до того, що більш старі автомобілі завозити невигідно, бо за нього треба заплатити високий податок. Але тільки таким чином ми можемо регулювати екологічний податок, якого немає до сьогодні в Україні. Для того, щоб не запроваджувати ніякі додаткові податки, як в усіх європейських країнах, я наполягаю на тому, щоб коефіцієнт віку був присутній. Тому що 25-річні автомобілі не потрібно завозити в Україну, і не треба обговорювати варіант, що це автомобілі за 300 євро", - сказала голова податкового комітету, нардеп від БПП Ніна Южаніна під час обговорення документу.
Акцизний податок на авто планують розраховувати на основі таких базових ставок: з бензиновим двигуном – 50 євро, з дизельним двигуном – 75 євро. Для корегування вартості мають намір запровадити коефіцієнти - залежно від об'єма двигуна та віку автівки.
Так, сума дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Коефіцієнт двигуна - це об'єм, поділений на 1000. Коефіцієнт віку - кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто до року ввезення до України.
Нагадаємо, раніше Ніна Южаніна говорила, що за новими правилами розмитнення автівки коштуватиме 2,5-3 тис. євро.
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"За" проголосували 265 народних депутатів, - інформує телеканал "112 Україна".
Законопроект передбачає зменшення розміру акцизного податку з авто, скасування заборони на митне оформлення машин, що не відповідають екологічному стандарту "євро-5", а також посилення контролю за переміщенням і використанням транспорту, зареєстрованого в інших державах. Відповідні зміни мають намір внести до Податкового та Митного кодексів.
"Коефіцієнт віку, який присутній у формулі, призводить до того, що більш старі автомобілі завозити невигідно, бо за нього треба заплатити високий податок. Але тільки таким чином ми можемо регулювати екологічний податок, якого немає до сьогодні в Україні. Для того, щоб не запроваджувати ніякі додаткові податки, як в усіх європейських країнах, я наполягаю на тому, щоб коефіцієнт віку був присутній. Тому що 25-річні автомобілі не потрібно завозити в Україну, і не треба обговорювати варіант, що це автомобілі за 300 євро", - сказала голова податкового комітету, нардеп від БПП Ніна Южаніна під час обговорення документу.
Акцизний податок на авто планують розраховувати на основі таких базових ставок: з бензиновим двигуном – 50 євро, з дизельним двигуном – 75 євро. Для корегування вартості мають намір запровадити коефіцієнти - залежно від об'єма двигуна та віку автівки.
Так, сума дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Коефіцієнт двигуна - це об'єм, поділений на 1000. Коефіцієнт віку - кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто до року ввезення до України.
Нагадаємо, раніше Ніна Южаніна говорила, що за новими правилами розмитнення автівки коштуватиме 2,5-3 тис. євро.
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