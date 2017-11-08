Рада проголосувала за закони про розмитнення авто з єврономерами





"За" проголосували 265 народних депутатів, - інформує телеканал



Законопроект передбачає зменшення розміру акцизного податку з авто, скасування заборони на митне оформлення машин, що не відповідають екологічному стандарту "євро-5", а також посилення контролю за переміщенням і використанням транспорту, зареєстрованого в інших державах. Відповідні зміни мають намір внести до Податкового та Митного кодексів.



"Коефіцієнт віку, який присутній у формулі, призводить до того, що більш старі автомобілі завозити невигідно, бо за нього треба заплатити високий податок. Але тільки таким чином ми можемо регулювати екологічний податок, якого немає до сьогодні в Україні. Для того, щоб не запроваджувати ніякі додаткові податки, як в усіх європейських країнах, я наполягаю на тому, щоб коефіцієнт віку був присутній. Тому що 25-річні автомобілі не потрібно завозити в Україну, і не треба обговорювати варіант, що це автомобілі за 300 євро", - сказала голова податкового комітету, нардеп від БПП Ніна Южаніна під час обговорення документу.







Акцизний податок на авто планують розраховувати на основі таких базових ставок: з бензиновим двигуном – 50 євро, з дизельним двигуном – 75 євро. Для корегування вартості мають намір запровадити коефіцієнти - залежно від об'єма двигуна та віку автівки.



Так, сума дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Коефіцієнт двигуна - це об'єм, поділений на 1000. Коефіцієнт віку - кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто до року ввезення до України.



Нагадаємо, раніше Ніна Южаніна говорила, що за новими правилами розмитнення автівки коштуватиме 2,5-3 тис. євро.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 8487 про акциз на автомобілі."За" проголосували 265 народних депутатів, - інформує телеканал "112 Україна" Законопроект передбачає зменшення розміру акцизного податку з авто, скасування заборони на митне оформлення машин, що не відповідають екологічному стандарту "євро-5", а також посилення контролю за переміщенням і використанням транспорту, зареєстрованого в інших державах. Відповідні зміни мають намір внести до Податкового та Митного кодексів."Коефіцієнт віку, який присутній у формулі, призводить до того, що більш старі автомобілі завозити невигідно, бо за нього треба заплатити високий податок. Але тільки таким чином ми можемо регулювати екологічний податок, якого немає до сьогодні в Україні. Для того, щоб не запроваджувати ніякі додаткові податки, як в усіх європейських країнах, я наполягаю на тому, щоб коефіцієнт віку був присутній. Тому що 25-річні автомобілі не потрібно завозити в Україну, і не треба обговорювати варіант, що це автомобілі за 300 євро", - сказала голова податкового комітету, нардеп від БППпід час обговорення документу.Акцизний податок на авто планують розраховувати на основі таких базових ставок: з бензиновим двигуном – 50 євро, з дизельним двигуном – 75 євро. Для корегування вартості мають намір запровадити коефіцієнти - залежно від об'єма двигуна та віку автівки.Так, сума дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Коефіцієнт двигуна - це об'єм, поділений на 1000. Коефіцієнт віку - кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто до року ввезення до України.Нагадаємо, раніше Ніна Южаніна говорила, що за новими правилами розмитнення автівки коштуватиме 2,5-3 тис. євро.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію