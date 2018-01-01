вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки і не повернувся

Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки і не повернувся
Поліція розшукує 46-річного Ганя Анатолія Володимировича.

Чоловік - житель села Сьомаки Луцького району. Волинянин у 2009 році поїхав на заробітки в місто Запоріжжя та дотепер не повернувся, - інформує ГУНП Волинської області.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклого чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, 24-89-87 або на лінію «102».


Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки і не повернувся


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
7 топових весільних фотографів Луцька
«Камасутра», пістолети і картини: найоригінальніші вироби з шоколаду у Луцьку. ФОТО
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині мотоцикліст влетів у стовп
Сьогодні, 12:47
З ковельского універмагу винесли товарів на півмільйона
Сьогодні, 12:33
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки і не повернувся
Сьогодні, 12:24
Рада проголосувала за закони про розмитнення авто з єврономерами
Сьогодні, 12:06
Призи, вареники, гуляння: у селі під Луцьком влаштували фестиваль
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
На Волині поліція розшукує шахрая. ФОТО На Волині поліція розшукує шахрая. ФОТО
27 червень, 11:11
Розшукують 58-річного чоловіка, який зник дорогою на Волинь Розшукують 58-річного чоловіка, який зник дорогою на Волинь
22 червень, 17:34
Поліція розшукує 27-річного волинянина Поліція розшукує 27-річного волинянина
22 червень, 12:04
Побили і відібрали гроші: у Луцьку знайшли зниклого чоловіка Побили і відібрали гроші: у Луцьку знайшли зниклого чоловіка
22 червень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Полтавщині чоловік чистив каналізацію і помер від отруєння
Сьогодні, 13:27
 0
Волинський поліцейський, якого спіймали на хабарі, відбувся штрафом
Сьогодні, 13:05
 0
У селі на Волині мотоцикліст влетів у стовп
Сьогодні, 12:47
 0
З ковельского універмагу винесли товарів на півмільйона
Сьогодні, 12:33
 0
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки і не повернувся
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8