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З ковельского універмагу винесли товарів на півмільйона

З ковельского універмагу винесли товарів на півмільйона
У Ковелі з універмагу винесли товарів на 500 тисяч гривень.

У Ковелі в ніч на 12 червня невідомі шляхом через вікно проникли до рибальського відділу, розташованого у приміщенні торгівельного центру «Універмаг», звідки таємно викрали рибальські снасті та товари для риболовлі, чим завдали власнику майнової шкоди на загальну суму біля 500 тисяч гривень, - пише Район. Ковель.

Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду від 6 липня.

Поліція відкрила кримінальне провадження № 12018030110001314 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили відрізок ДСП, на якому відобразився слід пальців руки. Виявили також і сліди взуття.

Ухвалою суду призначили ряд експертиз, до проведення яких залучено експертів Волинського НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України.

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Теги: Ковель, крадіжка
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