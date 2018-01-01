У селі на Волині мотоцикліст влетів у стовп





Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 18 години 12 липня, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.



За кермом мотоцикла «Viper 150» перебував 32-річний житель Ківерцівського району. Рухаючись по ґрунтовій дорозі в селі Дубище, ймовірно, він не впорався з кермуванням і врізався у стовп.



Внаслідок ДТП потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували до відділення реанімації обласної клінічної лікарні.



Відомості слідчі внесуть до реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дубище в ДТП травмувався 32-річний мотоцикліст.Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 18 години 12 липня, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.За кермом мотоцикла «Viper 150» перебував 32-річний житель Ківерцівського району. Рухаючись по ґрунтовій дорозі в селі Дубище, ймовірно, він не впорався з кермуванням і врізався у стовп.Внаслідок ДТП потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували до відділення реанімації обласної клінічної лікарні.Відомості слідчі внесуть до реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію