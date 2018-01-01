Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Сьогодні, 14:13
У житловому комплексі «Оріон» триває робота одночасно у чотирьох будинках.
Виконавчий робітник ЖК «Оріон» Олександр Диня розповів, що у житловому комплексі ведеться активне будівництво, - пише Перший.
За його словами, у першому будинку вже провели електрику, а на днях будуть штукатурити стіни.
Другий будинок – накритий, а внутрішні та зовнішні роботи у ньому будуть проходити після того, як все завершать у ІІІ та IV будинках.
У третьому – наразі проводять електричні роботи.
А фасадні роботи тривають у третьому та четвертому будинках.
Він додав, що на об’єкті проводять роботи із виведення каналізації в загальну мережу, а також обгороджують комплекс парканом.
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До слова, «Інвестор» продає квартири за старими цінами лише до кінця липня.
У житловому комплексі «Оріон» пропонують 4-кімнатну квартиру площею 139,06 кв.м. за акційною ціною 59 000$.
Якщо клієнт не має можливості купити квартиру одразу, то будівельна компанія пропонує вигідні умови відтермінування.
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Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Фото – Павло Березюк.
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Виконавчий робітник ЖК «Оріон» Олександр Диня розповів, що у житловому комплексі ведеться активне будівництво, - пише Перший.
За його словами, у першому будинку вже провели електрику, а на днях будуть штукатурити стіни.
Другий будинок – накритий, а внутрішні та зовнішні роботи у ньому будуть проходити після того, як все завершать у ІІІ та IV будинках.
У третьому – наразі проводять електричні роботи.
А фасадні роботи тривають у третьому та четвертому будинках.
Він додав, що на об’єкті проводять роботи із виведення каналізації в загальну мережу, а також обгороджують комплекс парканом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розповіли, як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО
До слова, «Інвестор» продає квартири за старими цінами лише до кінця липня.
У житловому комплексі «Оріон» пропонують 4-кімнатну квартиру площею 139,06 кв.м. за акційною ціною 59 000$.
Якщо клієнт не має можливості купити квартиру одразу, то будівельна компанія пропонує вигідні умови відтермінування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Андрій Разумовський розповів, чому будує таунхауси.
Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Фото – Павло Березюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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