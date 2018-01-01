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Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*

Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
У житловому комплексі «Оріон» триває робота одночасно у чотирьох будинках.

Виконавчий робітник ЖК «Оріон» Олександр Диня розповів, що у житловому комплексі ведеться активне будівництво, - пише Перший.

За його словами, у першому будинку вже провели електрику, а на днях будуть штукатурити стіни.

Другий будинок – накритий, а внутрішні та зовнішні роботи у ньому будуть проходити після того, як все завершать у ІІІ та IV будинках.

У третьому – наразі проводять електричні роботи.

А фасадні роботи тривають у третьому та четвертому будинках.
Житловий комплекс «Оріон»
Житловий комплекс «Оріон»

Він додав, що на об’єкті проводять роботи із виведення каналізації в загальну мережу, а також обгороджують комплекс парканом.

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До слова, «Інвестор» продає квартири за старими цінами лише до кінця липня.

У житловому комплексі «Оріон» пропонують 4-кімнатну квартиру площею 139,06 кв.м. за акційною ціною 59 000$.
Планування квадрохаусу
Планування квадрохаусу

Якщо клієнт не має можливості купити квартиру одразу, то будівельна компанія пропонує вигідні умови відтермінування.

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Перший будинок в «Оріоні»
Перший будинок в «Оріоні»
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Другий будинок житлового комплексу
Другий будинок житлового комплексу
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Фасадні роботи у четвертому будинку
Фасадні роботи у четвертому будинку
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Фасадні роботи у третьому будинку
Фасадні роботи у третьому будинку
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*

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Фото – Павло Березюк.

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Теги: Інвестор, Оріон
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