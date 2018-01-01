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Багатодітна волинянка, у якої згорів будинок, просить допомоги

Багатодітна волинянка, у якої згорів будинок, просить допомоги
Жителька села Гірники Ратнівського району, у якої згорів будинок, просить небайдужих людей про допомогу.

Пожежа сталася вночі 8 липня, - пише газета Ратнівщина.

Без даху над головою залишилась не тільки вона, а й її син, донька та двоє внуків.

Зазначається, що вогонь знищив хату і все майно: одяг, продукти харчування, побутову техніку, навіть частину документів.

За життя одинадцятирічної дитини, яка надихалась диму, боролися медики реанімаційного відділення центральної районної лікарні. А на той час у хаті було ще двоє внуків, які гостювали у бабусі, — з палаючого будинку їм довелося вискакували через вікно.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

Світлана Іванівна – багатодітна мама, має почесна звання «Мати-героїня», вона — вдова, колишній бухгалтер сільської ради. Тож, жінці дуже потрібні кошти на відновлення будинкую

Гроші можна переказати за такими реквізитами: Ощадбанк: Ратнівське ТВБВ № 10002/070 МФО 303398 код ЄДРПОУ 09303328
№ карткового рахунку 26259000127929 на ім’я дочки потерпілої: Троць Оксани Василівни.

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Теги: кошти, пожежа, допомога
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