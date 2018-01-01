Багатодітна волинянка, у якої згорів будинок, просить допомоги
Сьогодні, 14:40
Жителька села Гірники Ратнівського району, у якої згорів будинок, просить небайдужих людей про допомогу.
Пожежа сталася вночі 8 липня, - пише газета Ратнівщина.
Без даху над головою залишилась не тільки вона, а й її син, донька та двоє внуків.
Зазначається, що вогонь знищив хату і все майно: одяг, продукти харчування, побутову техніку, навіть частину документів.
За життя одинадцятирічної дитини, яка надихалась диму, боролися медики реанімаційного відділення центральної районної лікарні. А на той час у хаті було ще двоє внуків, які гостювали у бабусі, — з палаючого будинку їм довелося вискакували через вікно.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
Світлана Іванівна – багатодітна мама, має почесна звання «Мати-героїня», вона — вдова, колишній бухгалтер сільської ради. Тож, жінці дуже потрібні кошти на відновлення будинкую
Гроші можна переказати за такими реквізитами: Ощадбанк: Ратнівське ТВБВ № 10002/070 МФО 303398 код ЄДРПОУ 09303328
№ карткового рахунку 26259000127929 на ім’я дочки потерпілої: Троць Оксани Василівни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа сталася вночі 8 липня, - пише газета Ратнівщина.
Без даху над головою залишилась не тільки вона, а й її син, донька та двоє внуків.
Зазначається, що вогонь знищив хату і все майно: одяг, продукти харчування, побутову техніку, навіть частину документів.
За життя одинадцятирічної дитини, яка надихалась диму, боролися медики реанімаційного відділення центральної районної лікарні. А на той час у хаті було ще двоє внуків, які гостювали у бабусі, — з палаючого будинку їм довелося вискакували через вікно.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
Світлана Іванівна – багатодітна мама, має почесна звання «Мати-героїня», вона — вдова, колишній бухгалтер сільської ради. Тож, жінці дуже потрібні кошти на відновлення будинкую
Гроші можна переказати за такими реквізитами: Ощадбанк: Ратнівське ТВБВ № 10002/070 МФО 303398 код ЄДРПОУ 09303328
№ карткового рахунку 26259000127929 на ім’я дочки потерпілої: Троць Оксани Василівни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Багатодітна волинянка, у якої згорів будинок, просить допомоги
Сьогодні, 14:40
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
Сьогодні, 14:13
У Луцьку буде їздити електробус
Сьогодні, 14:05
У Луцьку просять відремонтувати дорогу. ФОТО
Сьогодні, 13:50