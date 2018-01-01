Багатодітна волинянка, у якої згорів будинок, просить допомоги





Пожежа сталася вночі 8 липня, - пише газета



Без даху над головою залишилась не тільки вона, а й її син, донька та двоє внуків.



Зазначається, що вогонь знищив хату і все майно: одяг, продукти харчування, побутову техніку, навіть частину документів.



За життя одинадцятирічної дитини, яка надихалась диму, боролися медики реанімаційного відділення центральної районної лікарні. А на той час у хаті було ще двоє внуків, які гостювали у бабусі, — з палаючого будинку їм довелося вискакували через вікно.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.



Світлана Іванівна – багатодітна мама, має почесна звання «Мати-героїня», вона — вдова, колишній бухгалтер сільської ради. Тож, жінці дуже потрібні кошти на відновлення будинкую



Гроші можна переказати за такими реквізитами: Ощадбанк: Ратнівське ТВБВ № 10002/070 МФО 303398 код ЄДРПОУ 09303328

№ карткового рахунку 26259000127929 на ім’я дочки потерпілої: Троць Оксани Василівни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Гірники Ратнівського району, у якої згорів будинок, просить небайдужих людей про допомогу.Пожежа сталася вночі 8 липня, - пише газета Ратнівщина Без даху над головою залишилась не тільки вона, а й її син, донька та двоє внуків.Зазначається, що вогонь знищив хату і все майно: одяг, продукти харчування, побутову техніку, навіть частину документів.За життя одинадцятирічної дитини, яка надихалась диму, боролися медики реанімаційного відділення центральної районної лікарні. А на той час у хаті було ще двоє внуків, які гостювали у бабусі, — з палаючого будинку їм довелося вискакували через вікно.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.Світлана Іванівна – багатодітна мама, має почесна звання «Мати-героїня», вона — вдова, колишній бухгалтер сільської ради. Тож, жінці дуже потрібні кошти на відновлення будинкуюГроші можна переказати за такими реквізитами: Ощадбанк: Ратнівське ТВБВ № 10002/070 МФО 303398 код ЄДРПОУ 09303328№ карткового рахунку 26259000127929 на ім’я дочки потерпілої: Троць Оксани Василівни.

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