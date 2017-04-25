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Рада виділила гроші на заборговані зарплати шахтарям

Рада виділила гроші на заборговані зарплати шахтарям
Спочатку планувалося виділити на дотації вугільної галузі вдвічі більше - 2,8 млрд грн.

Верховна Рада виділила шахтарям 1,4 млрд грн дотацій для погашення заборгованості із заробітної плати. За зміни до держбюджету на засіданні в п'ятницю, 13 липня, проголосував 261 депутат.

Спочатку автори документа пропонували виділити 2,8 млрд грн дотацій, але в ході розгляду сума була зменшена вдвічі.

Також пропонується надати Кабміну право перерозподіляти конфісковані у корупційних справах кошти.

За даними Міненерго, на 1 червня борги із зарплати шахтарям становили 378 млн грн. У той же час, в Незалежній профспілці гірників стверджують, що борг перед шахтарями становить 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, з 2 липня майже півсотні гірників шахти №10 у Нововолинську відмовилися підніматися на поверхню, оголосивши страйк.

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Теги: гроші, шахтарі, Верховна Рада
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