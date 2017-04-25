Рада виділила гроші на заборговані зарплати шахтарям





Верховна Рада виділила шахтарям 1,4 млрд грн дотацій для



Спочатку автори документа пропонували виділити 2,8 млрд грн дотацій, але в ході розгляду сума була зменшена вдвічі.



Також пропонується надати Кабміну право перерозподіляти конфісковані у корупційних справах кошти.



За даними Міненерго, на 1 червня борги із зарплати шахтарям становили 378 млн грн. У той же час, в Незалежній профспілці гірників стверджують, що борг перед шахтарями становить 1,1 млрд грн.



Нагадаємо, з 2 липня майже півсотні гірників шахти №10

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