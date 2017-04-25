Рада виділила гроші на заборговані зарплати шахтарям
Сьогодні, 18:35
Спочатку планувалося виділити на дотації вугільної галузі вдвічі більше - 2,8 млрд грн.
Верховна Рада виділила шахтарям 1,4 млрд грн дотацій для погашення заборгованості із заробітної плати. За зміни до держбюджету на засіданні в п'ятницю, 13 липня, проголосував 261 депутат.
Спочатку автори документа пропонували виділити 2,8 млрд грн дотацій, але в ході розгляду сума була зменшена вдвічі.
Також пропонується надати Кабміну право перерозподіляти конфісковані у корупційних справах кошти.
За даними Міненерго, на 1 червня борги із зарплати шахтарям становили 378 млн грн. У той же час, в Незалежній профспілці гірників стверджують, що борг перед шахтарями становить 1,1 млрд грн.
Нагадаємо, з 2 липня майже півсотні гірників шахти №10 у Нововолинську відмовилися підніматися на поверхню, оголосивши страйк.
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Верховна Рада виділила шахтарям 1,4 млрд грн дотацій для погашення заборгованості із заробітної плати. За зміни до держбюджету на засіданні в п'ятницю, 13 липня, проголосував 261 депутат.
Спочатку автори документа пропонували виділити 2,8 млрд грн дотацій, але в ході розгляду сума була зменшена вдвічі.
Також пропонується надати Кабміну право перерозподіляти конфісковані у корупційних справах кошти.
За даними Міненерго, на 1 червня борги із зарплати шахтарям становили 378 млн грн. У той же час, в Незалежній профспілці гірників стверджують, що борг перед шахтарями становить 1,1 млрд грн.
Нагадаємо, з 2 липня майже півсотні гірників шахти №10 у Нововолинську відмовилися підніматися на поверхню, оголосивши страйк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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