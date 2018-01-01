Опіки у дітей: на Волині побільшало нещасних випадків
Сьогодні, 15:22
За останні два роки в області зросла кількість дітей з термічними травмами.
Найчастіше діти травмуються у побуті через батьківську неуважність, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Так сталося і з однорічним Миколкою.
Мама Ганна Петрук каже, що син перекинув на себе гарячу чашку, поки батьки були на веранді.
"Три тижні ми отут лежали. Не думала, що так буде", - каже жінка.
Більшість обпечених малят - віком до трьох років. Для них опіки значно небезпечніші, ніж для тих, хто уже досяг 5-річного віку.
Переважно опіки у дітей другого ступеня. Щороку 10-15 дітей в опіковому центрі лікують від електротравм, тобто ураження струмом. Не рідкість у дітей і хімічні опіки від засобами побутової хімії.
Лише цього тижня до Волинського обласного опікового центру потрапили 8 дітей із опіками. За 6 місяців 2018-го тут пролікували 169 пацієнтів віком до 18-ти років.
Завідувач центру, лікар-комбустіолог Роман Трач каже, що кількість дітей з термічними травмами за останні два роки збільшилась. Щороку тут лікують, в середньому, 400 обпечених дітлахів.
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Найчастіше діти травмуються у побуті через батьківську неуважність, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Так сталося і з однорічним Миколкою.
Мама Ганна Петрук каже, що син перекинув на себе гарячу чашку, поки батьки були на веранді.
"Три тижні ми отут лежали. Не думала, що так буде", - каже жінка.
Більшість обпечених малят - віком до трьох років. Для них опіки значно небезпечніші, ніж для тих, хто уже досяг 5-річного віку.
Переважно опіки у дітей другого ступеня. Щороку 10-15 дітей в опіковому центрі лікують від електротравм, тобто ураження струмом. Не рідкість у дітей і хімічні опіки від засобами побутової хімії.
Лише цього тижня до Волинського обласного опікового центру потрапили 8 дітей із опіками. За 6 місяців 2018-го тут пролікували 169 пацієнтів віком до 18-ти років.
Завідувач центру, лікар-комбустіолог Роман Трач каже, що кількість дітей з термічними травмами за останні два роки збільшилась. Щороку тут лікують, в середньому, 400 обпечених дітлахів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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