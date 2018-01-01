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П’ятниця, 13-те: волинський губернатор розповів, чи вірить у забобони

П’ятниця, 13-те: волинський губернатор розповів, чи вірить у забобони
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів, чи вірить у забобони про п’ятницю 13-те.

Про це він поділився у п’ятницю, 13 липня, під час візиту до ЛНТУ.

За словами Олександра Савченка, йому, як і більшості населення, хочеться вірити лише у щасливі збіги обставин, однак він не забобонний.

«Я люблю це число, у мене на автомобільних номерах були 13. На Волині поки не було часу над цим подумати (ред. – сміється). Дуже важливі рішення я досить часто у житті приймав якраз 13-го», - поділився очільник Волині.

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Теги: п'ятниця, забобони
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