П’ятниця, 13-те: волинський губернатор розповів, чи вірить у забобони

Голова Волинської ОДАрозповів, чи вірить у забобони про п’ятницю 13-те.Про це він поділився у п’ятницю, 13 липня, під час візиту до ЛНТУ.За словами Олександра Савченка, йому, як і більшості населення, хочеться вірити лише у щасливі збіги обставин, однак він не забобонний.«Я люблю це число, у мене на автомобільних номерах були 13. На Волині поки не було часу над цим подумати. Дуже важливі рішення я досить часто у житті приймав якраз 13-го», - поділився очільник Волині.