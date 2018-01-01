П’ятниця, 13-те: волинський губернатор розповів, чи вірить у забобони
Сьогодні, 15:52
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів, чи вірить у забобони про п’ятницю 13-те.
Про це він поділився у п’ятницю, 13 липня, під час візиту до ЛНТУ.
За словами Олександра Савченка, йому, як і більшості населення, хочеться вірити лише у щасливі збіги обставин, однак він не забобонний.
«Я люблю це число, у мене на автомобільних номерах були 13. На Волині поки не було часу над цим подумати (ред. – сміється). Дуже важливі рішення я досить часто у житті приймав якраз 13-го», - поділився очільник Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він поділився у п’ятницю, 13 липня, під час візиту до ЛНТУ.
За словами Олександра Савченка, йому, як і більшості населення, хочеться вірити лише у щасливі збіги обставин, однак він не забобонний.
«Я люблю це число, у мене на автомобільних номерах були 13. На Волині поки не було часу над цим подумати (ред. – сміється). Дуже важливі рішення я досить часто у житті приймав якраз 13-го», - поділився очільник Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
Сьогодні, 16:25
На добудову школи на Волині виділили майже 10 мільйонів
Сьогодні, 16:07
П’ятниця, 13-те: волинський губернатор розповів, чи вірить у забобони
Сьогодні, 15:52
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
Сьогодні, 15:32
Опіки у дітей: на Волині побільшало нещасних випадків
Сьогодні, 15:22