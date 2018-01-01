Як «АТБ» змінює галузеві стандарти відносин із покупцями*

Національна мережа продовольчих магазинів пропонує клієнтам партнерство.Волинь фактично нещодавно приєдналася до регіонів, де працює найпотужніша вітчизняна торговельна мережа «АТБ». За доволі короткий час цій відомій компанії вдалося відкрити в обласному центрі чотири сучасних магазини. Сьогодні по всій країні їх налічується 954 у 247 населених пунктах.Усі вони вже встигли стати своєрідним еталоном обслуговування покупців та якості товарів. Це не дивно, адже тут діє потужна система внутрішнього контролю.«Найголовнішим критерієм вибору продукту є його безпека. Саме тому наша торговельна мережа уважно стежить за якістю товарів», – пояснює, начальник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-маркет».За її словами, систему сформували таким чином, що потрапляння неякісного продукту на полицю практично виключено. За це відповідають десятки людей, які працюють у внутрішній службі перевірок.«Щомісяця лабораторним випробуванням піддають більше ніж 1000 зразків продукції різних товарних груп. Продукти перевіряють за фізико-хімічними, мікробіологічними показниками та показниками безпеки», – розповідає Рита Печериця.Перевірки можуть бути плановими та позаплановими. Спочатку поговоримо про планові. Прямо з полиць співробітники у певній послідовності за спеціальним графіком відбирають товари, які відправляють на детальний лабораторний аналіз. «Перша група – швидкопсувні продукти та дитяче харчування. Їх ми перевіряємо щомісяця. Друга група – всі інші продукти – проходять контроль один раз на квартал, а промислові товари – раз на півроку», – уточнює Рита Печериця.Щодо позапланових перевірок, то їх розпочинають, якщо на якийсь конкретний товар надходить більше двох скарг від споживачів. Це досить серйозний захід, за підсумками якого виробника неякісного товару можуть навіть виключити з переліку постачальників «АТБ». Маючи такі жорсткі критерії, компанія настільки певна у своїх товарах, що навіть пропонує гроші тим покупцям, які побачать на полицях прострочку. Ця незвичайна акція називається «Гарантія свіжості».«Повернення коштів у трикратному розмірі вартості товару здійснюється у формі грошової винагороди. Умови програми поширюються абсолютно на всі товари, які реалізують в магазинах «АТБ». У цьому і полягає партнерський принцип побудови взаємин із покупцями», – підкреслює, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».За її словами, в особі кожного відвідувача магазинів «АТБ» бачить не лише пересічного покупця, а й партнера, що сприяє підвищенню рівня та якості обслуговування. «Тільки спільні зусилля у цьому напрямку дозволяють досягати високих результатів і гарантувати свіжість товарів, що реалізують у магазинах торговельної мережі», – зазначає Наталія Шаповалова.Тож до багатьох стандартів, які «АТБ» уже впровадила у вітчизняній торгівлі, додався новий – стосунки з покупцями. Перетворюючись на партнерів, відвідувачі магазинів мають унікальну можливість сприяти вдосконаленню роботи магазину, до якого щодня ходять на закупи.Автор: