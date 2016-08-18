На Волині зловили 4 п'яних водіїв
Сьогодні, 16:30
На Волині з 10 по 13 липня на території Любомльського району поліцейські виявили 4 водія, які керували транспортними засобами в нетверезому стані.
Про це інформує Любомльський відділ поліції у facebook.
Так, порушниками виявились 52 річний мешканець села Положево Шацького району, 45-ти річний житель с. Нудиже, 37 річний житель м. Рівне та 59-ти річний мешканець смт. Шацьк.
Відносно водіїв складені адміністративні протоколи, а матеріали скерували до суду.
Санкція статті передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
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Про це інформує Любомльський відділ поліції у facebook.
Так, порушниками виявились 52 річний мешканець села Положево Шацького району, 45-ти річний житель с. Нудиже, 37 річний житель м. Рівне та 59-ти річний мешканець смт. Шацьк.
Відносно водіїв складені адміністративні протоколи, а матеріали скерували до суду.
Санкція статті передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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