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На Волині зловили 4 п'яних водіїв

На Волині зловили 4 п'яних водіїв
На Волині з 10 по 13 липня на території Любомльського району поліцейські виявили 4 водія, які керували транспортними засобами в нетверезому стані.

Про це інформує Любомльський відділ поліції у facebook.

Так, порушниками виявились 52 річний мешканець села Положево Шацького району, 45-ти річний житель с. Нудиже, 37 річний житель м. Рівне та 59-ти річний мешканець смт. Шацьк.

Відносно водіїв складені адміністративні протоколи, а матеріали скерували до суду.

Санкція статті передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.


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Теги: нетверезий, водій, Любомль
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