Лучанин знімав та продавав порно. ФОТО





Про це повідомили у



У п'ятницю, 13 липня, поліцейські затримали лучанина, який протягом квітня-липня 2018 року знімав, поширював та продавав відео порнографічного характеру.



На даний час проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню.



Досудове слідство триває.



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