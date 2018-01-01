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Лучанин знімав та продавав порно. ФОТО

Лучанин знімав та продавав порно. ФОТО
У Луцьку затримали лучанина, який створював, розповсюджував та реалізовував порно-відео.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У п'ятницю, 13 липня, поліцейські затримали лучанина, який протягом квітня-липня 2018 року знімав, поширював та продавав відео порнографічного характеру.

На даний час проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню.

Досудове слідство триває.
Лучанин знімав та продавав порно. ФОТО

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Теги: порно, поліція, Луцьк, затримання, злочин
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