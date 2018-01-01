Лучанин знімав та продавав порно. ФОТО
Сьогодні, 16:48
У Луцьку затримали лучанина, який створював, розповсюджував та реалізовував порно-відео.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У п'ятницю, 13 липня, поліцейські затримали лучанина, який протягом квітня-липня 2018 року знімав, поширював та продавав відео порнографічного характеру.
На даний час проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню.
Досудове слідство триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У п'ятницю, 13 липня, поліцейські затримали лучанина, який протягом квітня-липня 2018 року знімав, поширював та продавав відео порнографічного характеру.
На даний час проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню.
Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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