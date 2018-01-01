Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць





Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".



Перелік вулиць:



вул. Потапова, 10;

пр-т. Відродження, 15-б;

вул. Загородня, 3-а;

вул. Винниченка, 30-а;

вул. Володимирська, 88;

вул. Федорова, 4-в (дахова котельня).



Очікуване дата відновлення гарячого водопостачання - 31 липня 2018 року.



Окрім того, з 17.07 до 31.07, зупиняється котельня на вул. Даньшина, 10.



Зокрема інформують, що споживачі, приєднані до котельні на вул. Коцюбинського, 9-а вже 13 липня отримають гарячу воду в своїх домівках.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в зв'язку із профілактичним ремонтом теплових мереж 16 липня припинять подачу гарячої води у деяких будинках.Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".Перелік вулиць:вул. Потапова, 10;пр-т. Відродження, 15-б;вул. Загородня, 3-а;вул. Винниченка, 30-а;вул. Володимирська, 88;вул. Федорова, 4-в (дахова котельня).Очікуване дата відновлення гарячого водопостачання - 31 липня 2018 року.Окрім того, з 17.07 до 31.07, зупиняється котельня на вул. Даньшина, 10.Зокрема інформують, що споживачі, приєднані до котельні на вул. Коцюбинського, 9-а вже 13 липня отримають гарячу воду в своїх домівках.

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