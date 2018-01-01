За півроку волиняни майже 46 тисяч разів подорожували разом із ПриватБанком*
Сьогодні, 20:48
Клієнти ПриватБанку активно користуються можливістю купівлі залізничних квитків у фінансовій установі. Так, за півроку волиняни придбали через канали банку майже 46 тисяч проїзних документів.
Жителі Волинської області часто подорожують Україною. Чи не найпопулярніший транспорт серед подорожувальників - залізниця. А завдяки сервісам ПриватБанку, аби придбати квитки на потяг, не потрібно йти до каси вокзалу. Достатньо завітати до найближчого відділення банку або скористатися терміналом самообслуговування чи інтернет-банком Приват24.
Волиняни активно користуються такою можливістю. Так, за шість місяців 2018 року жителі області придбали через канали банку майже 46 тисяч залізничних квитків, понад 13 тисяч із них волиняни купили через Інтернет-банк Приват24. Для порівняння - за 2017 рік жителі області купили у банку 75 тисяч проїзних документів.
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Жителі Волинської області часто подорожують Україною. Чи не найпопулярніший транспорт серед подорожувальників - залізниця. А завдяки сервісам ПриватБанку, аби придбати квитки на потяг, не потрібно йти до каси вокзалу. Достатньо завітати до найближчого відділення банку або скористатися терміналом самообслуговування чи інтернет-банком Приват24.
Волиняни активно користуються такою можливістю. Так, за шість місяців 2018 року жителі області придбали через канали банку майже 46 тисяч залізничних квитків, понад 13 тисяч із них волиняни купили через Інтернет-банк Приват24. Для порівняння - за 2017 рік жителі області купили у банку 75 тисяч проїзних документів.
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