У Волинської ОДА — новий веб-сайт

Розпочав роботу новий офіційний веб-сайт Волинської облдержадміністрації.Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.Це стало відомо 13 липня.Нагадаємо, доручення розробити новий ресурс головного органу виконавчої влади області дав голова облдержадміністраціїу травні 2018 року. Станом на 13 липня його запустили. Разом із цим, триває його інформаційне наповнення.У прес-службі зазначають, що у новому ресурсі врахували усі недоліки, як з технічної, так і з функціональної сторони, аби максимально полегшити доступ користувачам.Окрім цього, новий сайт містить і версію для людей з вадами зору.