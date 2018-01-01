У Волинської ОДА — новий веб-сайт
Сьогодні, 17:06
Розпочав роботу новий офіційний веб-сайт Волинської облдержадміністрації.
Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
Це стало відомо 13 липня.
Нагадаємо, доручення розробити новий ресурс головного органу виконавчої влади області дав голова облдержадміністрації Олександр Савченко у травні 2018 року. Станом на 13 липня його запустили. Разом із цим, триває його інформаційне наповнення.
У прес-службі зазначають, що у новому ресурсі врахували усі недоліки, як з технічної, так і з функціональної сторони, аби максимально полегшити доступ користувачам.
Окрім цього, новий сайт містить і версію для людей з вадами зору.
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Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
Це стало відомо 13 липня.
Нагадаємо, доручення розробити новий ресурс головного органу виконавчої влади області дав голова облдержадміністрації Олександр Савченко у травні 2018 року. Станом на 13 липня його запустили. Разом із цим, триває його інформаційне наповнення.
У прес-службі зазначають, що у новому ресурсі врахували усі недоліки, як з технічної, так і з функціональної сторони, аби максимально полегшити доступ користувачам.
Окрім цього, новий сайт містить і версію для людей з вадами зору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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