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У Волинської ОДА — новий веб-сайт

У Волинської ОДА — новий веб-сайт
Розпочав роботу новий офіційний веб-сайт Волинської облдержадміністрації.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.

Це стало відомо 13 липня.

Нагадаємо, доручення розробити новий ресурс головного органу виконавчої влади області дав голова облдержадміністрації Олександр Савченко у травні 2018 року. Станом на 13 липня його запустили. Разом із цим, триває його інформаційне наповнення.

У прес-службі зазначають, що у новому ресурсі врахували усі недоліки, як з технічної, так і з функціональної сторони, аби максимально полегшити доступ користувачам.

Окрім цього, новий сайт містить і версію для людей з вадами зору.

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Теги: Волинська ОДА, сайт, ресурс, Савченко
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