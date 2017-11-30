У Львові в кафе – масове отруєння





Семеро осіб доправили у Львівську обласну інфекційну лікарню, двоє – в Пустомитівську районну центральну лікарню, - пише



Попередній діагноз госпіталізованих – харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція, повідомили в "Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України".



Стан хворих – середньої тяжкості. Симптоми у потерпілих спільні - скарги на температуру тіла до 40ºС, загальну слабість, нудоту, блювоту, часті проноси, болі в ділянці епігастрію.



Розпочали епідеміологічне розслідування спалаху.

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