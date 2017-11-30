У Львові в кафе – масове отруєння
Сьогодні, 17:16
У Львові через харчове отруєння в кафе "Tomash Kebab" у медичні заклади госпіталізували 9 людей.
Семеро осіб доправили у Львівську обласну інфекційну лікарню, двоє – в Пустомитівську районну центральну лікарню, - пише ТСН.
Попередній діагноз госпіталізованих – харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція, повідомили в "Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України".
Стан хворих – середньої тяжкості. Симптоми у потерпілих спільні - скарги на температуру тіла до 40ºС, загальну слабість, нудоту, блювоту, часті проноси, болі в ділянці епігастрію.
Розпочали епідеміологічне розслідування спалаху.
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Семеро осіб доправили у Львівську обласну інфекційну лікарню, двоє – в Пустомитівську районну центральну лікарню, - пише ТСН.
Попередній діагноз госпіталізованих – харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція, повідомили в "Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України".
Стан хворих – середньої тяжкості. Симптоми у потерпілих спільні - скарги на температуру тіла до 40ºС, загальну слабість, нудоту, блювоту, часті проноси, болі в ділянці епігастрію.
Розпочали епідеміологічне розслідування спалаху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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