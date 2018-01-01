«Гарні озера та краєвиди, дуже гостинні люди...» – діти з Луганщини про Волинь. ВІДЕО

Діти з Луганщини про Волинь - у словах та картинах.Ковель став завершальним пунктом в програмі перебування на Волині учасників проекту «Дитинство без сліз» - юних художників з прифронтових міст Луганщини.Арт-реабілітацією дітей із зони АТО в області опікувався народний депутат України. В ковельському палаці учнівської молоді учасників проекту привітали представники благодійного фонду «Патріоти Волині».«В своєму юному віці, на жаль, ви вже добре знаєте, що таке війна. Але так не повинно бути. Нашу країну цинічно і штучно поділили на Схід і Захід. Хоча, насправді, між нами немає ніякої різниці.Саме тому Степан Івахів і запросив групу дітей - вихованців художніх шкіл Луганщини до нас, на Волинь, де проживає він сам зі своєю родиною. Запросив для того, щоб вони познайомилися з унікальною волинською природою, побачили красу шацьких озер, подружилися з волинянами-полішуками. І, звичайно, набралися позитиву та нових творчих вражень...» - зауважила помічник народного депутатаЗа шість днів, доки юні художники милувалися красотами Шацького краю та озера Світязь, дорослі та діти не просто познайомилися, а й подружилися.Представники благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» передали для кожного з учасників проекту «Дитинство без сліз» пам’ятні сувеніри та солодощі. Директор комунального закладу «Кремінська районна дитяча художня школа»подякувала Степану Івахіву та всім волинянам, дотичним до реалізації проекту, за гостинність та теплий прийом делегації.Свої враження від перебування на Волині діти-художники відтворили в малюнках та картинах під час пленерів. Ці роботи й представили на виставці «Україна очима дітей АТО» в ковельському палаці учнівської молоді. Серед тих, хто ознайомився з експозицією, ми зустріли і директора Ковельської дитячої художньої школи«Багато непорозумінь між людьми виникають саме через незнання, через брак спілкування, - зауважила художниця. - Тому це дуже правильне рішення - запросити сюди дітей, аби вони на власні очі побачили, як живуть волиняни, як їх тут зустрічають. І ці емоції та враження вони повезуть додому.Я вже не кажу, що таке спілкування дуже важливе в творчому плані. Хочеться побажати цим дітям якомога більше подорожувати. Не лінуватись, а працювати і викладати свої емоції на папері...» - розповідає Олена Цьомик.Діти зі сходу України також відвідали головну адміністративну споруду Ковеля — будинок рад. Міський головарозповів їм про сучасний потенціал Ковеля та співпрацю з селищем Нікольским — адміністративним центром Володарського району Донецької області.А про минуле волинського міста над Турією, яке ще 500 років тому отримало Магдебурзьке право, гостям розповіла завідувачка фондів міського історичного музеюДіти також поспілкувалися з волонтерами ГО «Храм надії» та військовим капеланом, який отримав відзнаку Президента України за гуманітарну участь в АТО. Цікавим був і майстер-клас з плетіння маскувальної сітки та виготовлення ляльки-мотанки. Побували юні художники і в музеї-садибі Лесі Українки в Колодяжному.Також вони познайомилися зі своїми ровесниками з творчих гуртків та студій Ковеля. На запрошення голови ГО «Велика ідея»діти з Луганщини долучилися і до патріотичного проекту «З Батьківщиною в серці» та залишили свій хрестик на полотні майбутньої сорочки-вишиванки для пам’ятника Шевченку в Ковелі.Додому діти повезуть лише гарні спогади та емоції про Волинь.«Дуже гарний настрій. Нам все сподобалося. Ми багато купалися, засмагали. Ліпили з глини, малювали на склі... Було багато цікавих екскурсій. А сьогодні нас просто задарували подарунками!» - ділиться враженнями 17-річна художниця з Кремінної«На Волині дуже гарні озера, природа, краєвиди. Сподобалося малювати озеро Світязь, подорожувати. А ще - тут дуже гостинні люди», - доповнює подругуА от з емоціями та враженнями, які юні художники з прифронтових районів Луганщини залишили в своїх малюнках та картинах, в подальшому ознайомлять і народних депутатів: виставку «Україна очима дітей АТО» організатори проекту планують розгорнути і в кулуарах Верховної Ради України.