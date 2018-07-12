Волинянин переміг на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
Уродженець Володимира-Волинського Вадим Кравчук здобув перемогу у командному чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувся у Кропивницькому.
Змагання відбулися 25-26 червня, - пише Володимир Медіа.
Чемпіон здолав висоту 2 метри 20 сантиметрів. У своєму дописі в Instagram він написав: «Тяжка перемога командного чемпіонату України».
Нагадаємо, Вадим Кравчук представляв Україну на Чемпіонаті Європи у Швеції, де посів 7 місце.
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Змагання відбулися 25-26 червня, - пише Володимир Медіа.
Чемпіон здолав висоту 2 метри 20 сантиметрів. У своєму дописі в Instagram він написав: «Тяжка перемога командного чемпіонату України».
Нагадаємо, Вадим Кравчук представляв Україну на Чемпіонаті Європи у Швеції, де посів 7 місце.
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