вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин переміг на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО

Волинянин переміг на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО
Уродженець Володимира-Волинського Вадим Кравчук здобув перемогу у командному чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувся у Кропивницькому.

Змагання відбулися 25-26 червня, - пише Володимир Медіа.

Чемпіон здолав висоту 2 метри 20 сантиметрів. У своєму дописі в Instagram він написав: «Тяжка перемога командного чемпіонату України».

Нагадаємо, Вадим Кравчук представляв Україну на Чемпіонаті Європи у Швеції, де посів 7 місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
Сьогодні, 21:12
За півроку волиняни майже 46 тисяч разів подорожували разом із ПриватБанком*
Сьогодні, 20:48
Волинянин переміг на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
У ПортCity стартував літній фотоконкурс*
Сьогодні, 19:34
Ковель на ретросвітлинах
Сьогодні, 19:13
Схожі новини
Волинянки посіли призове місце на командному чемпіонаті України з дзюдо Волинянки посіли призове місце на командному чемпіонаті України з дзюдо
12 липень, 19:38
На Волині лісівники змагаються за кубок з футболу. ФОТО На Волині лісівники змагаються за кубок з футболу. ФОТО
26 червень, 08:26
Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України
12 червень, 02:10
Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України Лучанин виборов 5 золотих медалей на чемпіонаті України
11 червень, 02:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани започаткували в інтернеті веселковий флешмоб. ФОТО
Сьогодні, 21:26
 0
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
Сьогодні, 21:12
 0
За півроку волиняни майже 46 тисяч разів подорожували разом із ПриватБанком*
Сьогодні, 20:48
 0
Волинянин переміг на всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
 0
У ПортCity стартував літній фотоконкурс*
Сьогодні, 19:34
 0
Медіа
відео
1/8