У двох ковельських дитсадках облаштували соляні кімнати
Сьогодні, 22:06
У дошкільних навчальних закладах № 9 та № 14 у Ковелі облаштовані соляні кімнати.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
У ковельському дитсадку № 9 уже понад п’ять років використовують сольовий метод профілактики. Тут функціонує цілий комплекс для оздоровлення дітей – соляна кімната, сауна, зал ЛФК, фізкабінет, масажний кабінет, кабінет психолога.
Завідувачка Ганна Лагасюк розповідає: «Для батьків основне, щоб дитина була здорова. У зв’язку з тим, що екологічна ситуація погіршується, у малечі тепер слабка імунна система. І у нас виникла така ідея створити цей комплекс. Ініціатива була підтримана владою, яка допомогла з коштами».
Дошкільнятам, які часто хворіють на ГРВІ, мають перенесені гострі бронхіти та пневмонії, відвідування таких кімнат особливо корисне. Всі процедури діти проходять під наглядом спеціалістів.
З нового навчального року малята дошкільного закладу №14 теж матимуть змогу поліпшити своє здоров’я завдяки соляній терапії (галотерапія). На думку фахівців, вона є одним із кращих немедикаментозних засобів профілактики простудних захворювань, хвороб дихальних шляхів, неврозів, стану тривожності.
Завідуваччка закладу Олена Бойчук показала уже майже підготовлену для дітвори кімнату. Олена Яківна каже, що попрацювали над дизайном - замовили чудернацькі стільці у формі фруктів, Маленьким відвідувачам важливо, щоб це було не лише корисно, але й цікаво та комфортно.
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Про це повідомили у Ковельській міськраді.
У ковельському дитсадку № 9 уже понад п’ять років використовують сольовий метод профілактики. Тут функціонує цілий комплекс для оздоровлення дітей – соляна кімната, сауна, зал ЛФК, фізкабінет, масажний кабінет, кабінет психолога.
Завідувачка Ганна Лагасюк розповідає: «Для батьків основне, щоб дитина була здорова. У зв’язку з тим, що екологічна ситуація погіршується, у малечі тепер слабка імунна система. І у нас виникла така ідея створити цей комплекс. Ініціатива була підтримана владою, яка допомогла з коштами».
Дошкільнятам, які часто хворіють на ГРВІ, мають перенесені гострі бронхіти та пневмонії, відвідування таких кімнат особливо корисне. Всі процедури діти проходять під наглядом спеціалістів.
З нового навчального року малята дошкільного закладу №14 теж матимуть змогу поліпшити своє здоров’я завдяки соляній терапії (галотерапія). На думку фахівців, вона є одним із кращих немедикаментозних засобів профілактики простудних захворювань, хвороб дихальних шляхів, неврозів, стану тривожності.
Завідуваччка закладу Олена Бойчук показала уже майже підготовлену для дітвори кімнату. Олена Яківна каже, що попрацювали над дизайном - замовили чудернацькі стільці у формі фруктів, Маленьким відвідувачам важливо, щоб це було не лише корисно, але й цікаво та комфортно.
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