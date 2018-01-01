У двох ковельських дитсадках облаштували соляні кімнати

У дошкільних навчальних закладах № 9 та № 14 у Ковелі облаштовані соляні кімнати.Про це повідомили у Ковельській міськраді.У ковельському дитсадку № 9 уже понад п’ять років використовують сольовий метод профілактики. Тут функціонує цілий комплекс для оздоровлення дітей – соляна кімната, сауна, зал ЛФК, фізкабінет, масажний кабінет, кабінет психолога.Завідувачкарозповідає: «Для батьків основне, щоб дитина була здорова. У зв’язку з тим, що екологічна ситуація погіршується, у малечі тепер слабка імунна система. І у нас виникла така ідея створити цей комплекс. Ініціатива була підтримана владою, яка допомогла з коштами».Дошкільнятам, які часто хворіють на ГРВІ, мають перенесені гострі бронхіти та пневмонії, відвідування таких кімнат особливо корисне. Всі процедури діти проходять під наглядом спеціалістів.З нового навчального року малята дошкільного закладу №14 теж матимуть змогу поліпшити своє здоров’я завдяки соляній терапії (галотерапія). На думку фахівців, вона є одним із кращих немедикаментозних засобів профілактики простудних захворювань, хвороб дихальних шляхів, неврозів, стану тривожності.Завідуваччка закладупоказала уже майже підготовлену для дітвори кімнату. Олена Яківна каже, що попрацювали над дизайном - замовили чудернацькі стільці у формі фруктів, Маленьким відвідувачам важливо, щоб це було не лише корисно, але й цікаво та комфортно.