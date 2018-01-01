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Після ремонту дороги в селі біля Луцька нова біда – водії-«шумахери»

Після ремонту дороги в селі біля Луцька нова біда – водії-«шумахери»
Мешканці села Княгининок Луцького району нарікають на водіїв, які «літають» після ремонту міжнародної траси.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Житель села Княгининок Луцького району Микола Богданюк розповів: через ремонт міжнародної траси водії «літають» селом.

У селах Зміїнець, Милуші, Княгининок поклали асфальт. Зараз дорожники працюють у селі Сирники.

Як поліція і сільська рада мають намір впливати на водіїв, які не дотримують відповідної швидкості – у сюжеті.



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Теги: ремонт, дорога
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