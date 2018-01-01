Після ремонту дороги в селі біля Луцька нова біда – водії-«шумахери»
Сьогодні, 22:27
Мешканці села Княгининок Луцького району нарікають на водіїв, які «літають» після ремонту міжнародної траси.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Житель села Княгининок Луцького району Микола Богданюк розповів: через ремонт міжнародної траси водії «літають» селом.
У селах Зміїнець, Милуші, Княгининок поклали асфальт. Зараз дорожники працюють у селі Сирники.
Як поліція і сільська рада мають намір впливати на водіїв, які не дотримують відповідної швидкості – у сюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Житель села Княгининок Луцького району Микола Богданюк розповів: через ремонт міжнародної траси водії «літають» селом.
У селах Зміїнець, Милуші, Княгининок поклали асфальт. Зараз дорожники працюють у селі Сирники.
Як поліція і сільська рада мають намір впливати на водіїв, які не дотримують відповідної швидкості – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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