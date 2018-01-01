Після ремонту дороги в селі біля Луцька нова біда – водії-«шумахери»





Про це повідомляє ВРД НСТУ.



Житель села Княгининок Луцького району Микола Богданюк розповів: через ремонт міжнародної траси водії «літають» селом.



У селах Зміїнець, Милуші, Княгининок поклали асфальт. Зараз дорожники працюють у селі Сирники.



Як поліція і сільська рада мають намір впливати на водіїв, які не дотримують відповідної швидкості – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Княгининок Луцького району нарікають на водіїв, які «літають» після ремонту міжнародної траси.Про це повідомляє ВРД НСТУ.Житель села Княгининок Луцького району Микола Богданюк розповів: через ремонт міжнародної траси водії «літають» селом.У селах Зміїнець, Милуші, Княгининок поклали асфальт. Зараз дорожники працюють у селі Сирники.Як поліція і сільська рада мають намір впливати на водіїв, які не дотримують відповідної швидкості – у сюжеті.

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