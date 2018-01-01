Лише 3 комп’ютери і перебої з інтернетом: реалії медицини у Колках
Сьогодні, 00:39
Тільки 12% пацієнтів підписали декларації зі своїми сімейними лікарями у Колківській амбулаторії сімейної медицини. Такий же відсоток підписаних угод з лікарями в усьому Маневицькому районі.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Марія Мандзик спеціально приїхала до у селище Колки, аби підписати декларацію із сімейним лікарем. «Принесла паспорт, код, номер телефону, та й заповнили все. Раніше в цього лікаря обслуговувалася, а тепер її обрала, щоб вона і далі мене лікувала», - розповіла жінка.
У медзакладі працює 5 сімейних лікарів та 2 педіатри. Амбулаторія має 3 комп’ютери, але тут часто бувають перебої із інтернетом. І не кожен медик має комп’ютер, аби внести туди дані пацієнта.
Колківська амбулаторія обслуговує майже 14 тисяч мешканців. Наразі сімейного лікаря обрали 1500 пацієнтів. Це лише 12%.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Марія Мандзик спеціально приїхала до у селище Колки, аби підписати декларацію із сімейним лікарем. «Принесла паспорт, код, номер телефону, та й заповнили все. Раніше в цього лікаря обслуговувалася, а тепер її обрала, щоб вона і далі мене лікувала», - розповіла жінка.
У медзакладі працює 5 сімейних лікарів та 2 педіатри. Амбулаторія має 3 комп’ютери, але тут часто бувають перебої із інтернетом. І не кожен медик має комп’ютер, аби внести туди дані пацієнта.
Колківська амбулаторія обслуговує майже 14 тисяч мешканців. Наразі сімейного лікаря обрали 1500 пацієнтів. Це лише 12%.
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