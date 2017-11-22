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На каналізацію на Світязі ЄС виділить мільйони євро

На каналізацію на Світязі ЄС виділить мільйони євро
Єврокомісія погодила великий інфраструктурний проект щодо каналізування населених пунктів навколо Світязю.

Про це пише Район. Шацьк.

Шацька райдержадміністрація отримала інформацію від Спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» про те, що Єврокомісія таки затвердила великий інфраструктурний проект «Покращення екологічної ситуації в Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».

Нагадаємо, реалізація проекту коштуватиме 6,4 мільйона євро. З Мінекології вже затвердили виділення 25 мільйонів гривень на співфінансування цього проекту, в рамках якого планується каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.


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Теги: Світязь, каналізація
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