На каналізацію на Світязі ЄС виділить мільйони євро





Про це пише



Шацька райдержадміністрація отримала інформацію від Спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» про те, що Єврокомісія таки затвердила великий інфраструктурний проект «Покращення екологічної ситуації в Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».



Нагадаємо, реалізація проекту коштуватиме 6,4 мільйона євро. З Мінекології вже затвердили виділення 25 мільйонів гривень на співфінансування цього проекту, в рамках якого планується каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єврокомісія погодила великий інфраструктурний проект щодо каналізування населених пунктів навколо Світязю.Про це пише Район. Шацьк Шацька райдержадміністрація отримала інформацію від Спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» про те, що Єврокомісія таки затвердила великий інфраструктурний проект «Покращення екологічної ситуації в Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».Нагадаємо, реалізація проекту коштуватиме 6,4 мільйона євро. З Мінекології вже25 мільйонів гривень на співфінансування цього проекту, в рамках якого планується каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію