На каналізацію на Світязі ЄС виділить мільйони євро
Сьогодні, 08:15
Єврокомісія погодила великий інфраструктурний проект щодо каналізування населених пунктів навколо Світязю.
Про це пише Район. Шацьк.
Шацька райдержадміністрація отримала інформацію від Спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» про те, що Єврокомісія таки затвердила великий інфраструктурний проект «Покращення екологічної ситуації в Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».
Нагадаємо, реалізація проекту коштуватиме 6,4 мільйона євро. З Мінекології вже затвердили виділення 25 мільйонів гривень на співфінансування цього проекту, в рамках якого планується каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.
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Про це пише Район. Шацьк.
Шацька райдержадміністрація отримала інформацію від Спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» про те, що Єврокомісія таки затвердила великий інфраструктурний проект «Покращення екологічної ситуації в Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».
Нагадаємо, реалізація проекту коштуватиме 6,4 мільйона євро. З Мінекології вже затвердили виділення 25 мільйонів гривень на співфінансування цього проекту, в рамках якого планується каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.
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