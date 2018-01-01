На Волині розпочався перший фестиваль пончиків
Сьогодні, 07:21
На Центральному пляжі села Світязь, попри дощову погоду, вчора було доволі людно.
Тут 13 липня стартував перший на Волині фестиваль пончиків, - повідомляє Перший.
У програмі – все пов’язане із цими смаколиками: пісні, вірші та конкурси. Цього вечора влаштують майстер-класи із виготовлення пончиків, конкурс на швидкісне поїдання пончиків і не тільки.
Завершиться свято виступом гурту ФлайzZzа.
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Тут 13 липня стартував перший на Волині фестиваль пончиків, - повідомляє Перший.
У програмі – все пов’язане із цими смаколиками: пісні, вірші та конкурси. Цього вечора влаштують майстер-класи із виготовлення пончиків, конкурс на швидкісне поїдання пончиків і не тільки.
Завершиться свято виступом гурту ФлайzZzа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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