На Волині розпочався перший фестиваль пончиків





Тут 13 липня стартував перший на Волині фестиваль пончиків, - повідомляє



У програмі – все пов’язане із цими смаколиками: пісні, вірші та конкурси. Цього вечора влаштують майстер-класи із виготовлення пончиків, конкурс на швидкісне поїдання пончиків і не тільки.



Завершиться свято виступом гурту ФлайzZzа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Центральному пляжі села Світязь, попри дощову погоду, вчора було доволі людно.Тут 13 липня стартував перший на Волині фестиваль пончиків, - повідомляє Перший У програмі – все пов’язане із цими смаколиками: пісні, вірші та конкурси. Цього вечора влаштують майстер-класи із виготовлення пончиків, конкурс на швидкісне поїдання пончиків і не тільки.Завершиться свято виступом гурту ФлайzZzа.

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