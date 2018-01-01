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На Волині розпочався перший фестиваль пончиків

На Волині розпочався перший фестиваль пончиків
На Центральному пляжі села Світязь, попри дощову погоду, вчора було доволі людно.

Тут 13 липня стартував перший на Волині фестиваль пончиків, - повідомляє Перший.

У програмі – все пов’язане із цими смаколиками: пісні, вірші та конкурси. Цього вечора влаштують майстер-класи із виготовлення пончиків, конкурс на швидкісне поїдання пончиків і не тільки.

Завершиться свято виступом гурту ФлайzZzа.


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Теги: фестиваль, Волинь
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