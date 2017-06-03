Волинську річку від сміття розчищала спеціальна амфібія





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Жителі Любешівського району спостерігали чудасію на річці Стохід – на території природного заказника розчищати водне плесо від латаття та інших водоростей допомагала амфібія. Ідеться про спеціальне устаткування – машину-амфібію марки «Труксор», якою покосили водну рослинність на відрізку річки, що припадає на Національний природний ландшафтний парк «Прип’ять-Стохід». До того русло було заросле водоростям, як довгим мотуззям.



«Впродовж трьох днів за фінансової підтримки приватних підприємців Любешова Надії Зімич (мережа магазинів «Добробут») та Віталія Котика для покращення гідрологічного режиму та пропускної здатності водного русла проведено очистку річки Стохід від надмірної водної рослинності машиною-амфібією «Труксор» в районі урочищ Березня, Піярська, Підвісний міст», – повідомили у природному парку «Прип’ять-Стохід».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинську річку Стохід звільнили від надмірної водної рослинності за допомогою машини-амфібії.Про це повідомляє Твій портал Жителі Любешівського району спостерігали чудасію на річці Стохід – на території природного заказника розчищати водне плесо від латаття та інших водоростей допомагала амфібія. Ідеться про спеціальне устаткування – машину-амфібію марки «Труксор», якою покосили водну рослинність на відрізку річки, що припадає на Національний природний ландшафтний парк «Прип’ять-Стохід». До того русло було заросле водоростям, як довгим мотуззям.«Впродовж трьох днів за фінансової підтримки приватних підприємців Любешова Надії Зімич (мережа магазинів «Добробут») та Віталія Котика для покращення гідрологічного режиму та пропускної здатності водного русла проведено очистку річки Стохід від надмірної водної рослинності машиною-амфібією «Труксор» в районі урочищ Березня, Піярська, Підвісний міст», – повідомили у природному парку «Прип’ять-Стохід».

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