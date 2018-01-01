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Луцьких атовців і майданівців безплатно вчитимуть керувати авто

Луцьких атовців і майданівців безплатно вчитимуть керувати авто
На курси з підготовки водіїв для учасників операції об'єднаних сил та постраждалих учасників Революції Гідності з Луцька виділять 405,36 тисячі гривень.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Йдеться про підготовку 56 водіїв. Кошти на навчання спрямують із державного та місцевого бюджетів.

Так, за рахунок державного бюджету учасникам операції об'єднаних сил заплановали видати 29 посвідчень водія категорії «В», чотири посвідчення категорії «СE» та два посвідчення категорії «С1Е». За кошти місцевого бюджету – 10 посвідчень водія категорії «В», п'ять посвідчень категорії «С» та шість посвідчень категорії «D».

Послуги з навчання для учасників операції об'єднаних сил та Революції Гідності надаватимуть до 15 грудня цього року.


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Теги: Луцьк, водій
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