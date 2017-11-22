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В Instagram трапився масштабний збій

В Instagram трапився масштабний збій
У соціальній мережі Instagram ввечері 13 липня трапився масовий збій, через який користувачів Європи і США не пускало на сайт.

Про це пишуть Факти ICTV.

При спробі зайти у соціальну мережу з’являлася помилка 5хх Server Error.

Ті, кому все ж вдалося зайти на свій акаунт, не могли отримати доступ до стрічки новин.

В Instagram поки ніяк не прокоментували ситуацію.

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Теги: Instagram, збій
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