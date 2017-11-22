В Instagram трапився масштабний збій
Сьогодні, 03:58
У соціальній мережі Instagram ввечері 13 липня трапився масовий збій, через який користувачів Європи і США не пускало на сайт.
Про це пишуть Факти ICTV.
При спробі зайти у соціальну мережу з’являлася помилка 5хх Server Error.
Ті, кому все ж вдалося зайти на свій акаунт, не могли отримати доступ до стрічки новин.
В Instagram поки ніяк не прокоментували ситуацію.
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Про це пишуть Факти ICTV.
При спробі зайти у соціальну мережу з’являлася помилка 5хх Server Error.
Ті, кому все ж вдалося зайти на свій акаунт, не могли отримати доступ до стрічки новин.
В Instagram поки ніяк не прокоментували ситуацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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