В Instagram трапився масштабний збій





Про це пишуть



При спробі зайти у соціальну мережу з’являлася помилка 5хх Server Error.



Ті, кому все ж вдалося зайти на свій акаунт, не могли отримати доступ до стрічки новин.



В Instagram поки ніяк не прокоментували ситуацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У соціальній мережі Instagram ввечері 13 липня трапився масовий збій, через який користувачів Європи і США не пускало на сайт.Про це пишуть Факти ICTV При спробі зайти у соціальну мережу з’являлася помилка 5хх Server Error.Ті, кому все ж вдалося зайти на свій акаунт, не могли отримати доступ до стрічки новин.В Instagram поки ніяк не прокоментували ситуацію.

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