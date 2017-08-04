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На Волині подешевшали яйця

На Волині подешевшали яйця
На Волині ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у червні знизились на 0,6 %.

Про це повідомляє ГУ статистики у Волинській області.

Найбільше подешевшали яйця - на 10,9 %, овочі - на 7,0 % та фрукти - на 5,7 %.

Також знизились ціни на рис, молоко, сири, свинину на 2,3–1,5 %.

У той же час подорожчали м'ясо птиці, макаронні вироби, безалкогольні напої, сало, хліб, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, цукор на 2,8–0,3 %.

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Теги: продукти, ціни
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