Волинян вчили готувати справжні світязькі пончики





Про це повідомляє



Так, дві господині на ім’я Галина продемонстрували присутнім на заході процедуру приготування шацьких пампухів. Перед сценою облаштували стіл, де стояли інгредієнти для тіста та начинки.



Також у рамках урочистої програми присутні на заході обирали найсмачніший світязький пончик. Так, більше 20 господинь виставили на конкурс випічку власного виробництва. Цікаво, що всі вони з різною начинкою: малина, мак, вишня, згущене молоко, ожина, абрикос, банан.



Цікаво, що кожна із учасниць мала змогу виграти велосипед, адже здебільшого пончистки приїжджають продавати свою продукцію на велосипеді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестивалі пончиків, що стартував 13 липня у Світязі, волинянам провели майстер-клас із приготування цього делікатесу.Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24" Так, дві господині на ім’япродемонстрували присутнім на заході процедуру приготування шацьких пампухів. Перед сценою облаштували стіл, де стояли інгредієнти для тіста та начинки.Також у рамках урочистої програми присутні на заході обирали найсмачніший світязький пончик. Так, більше 20 господинь виставили на конкурс випічку власного виробництва. Цікаво, що всі вони з різною начинкою: малина, мак, вишня, згущене молоко, ожина, абрикос, банан.Цікаво, що кожна із учасниць мала змогу виграти велосипед, адже здебільшого пончистки приїжджають продавати свою продукцію на велосипеді.

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