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Волинян вчили готувати справжні світязькі пончики

Волинян вчили готувати справжні світязькі пончики
На фестивалі пончиків, що стартував 13 липня у Світязі, волинянам провели майстер-клас із приготування цього делікатесу.

Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".

Так, дві господині на ім’я Галина продемонстрували присутнім на заході процедуру приготування шацьких пампухів. Перед сценою облаштували стіл, де стояли інгредієнти для тіста та начинки.

Також у рамках урочистої програми присутні на заході обирали найсмачніший світязький пончик. Так, більше 20 господинь виставили на конкурс випічку власного виробництва. Цікаво, що всі вони з різною начинкою: малина, мак, вишня, згущене молоко, ожина, абрикос, банан.

Цікаво, що кожна із учасниць мала змогу виграти велосипед, адже здебільшого пончистки приїжджають продавати свою продукцію на велосипеді.

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Теги: пончики, Світязь
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