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Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО

Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Вандали не лише повикидали смітники та лавки у фонтан, що у Центральному парку культури та відпочинку, а й повиривали квіти з клумб.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.

На центральній алеї та алеї ліхтарів невідомі перекинули усі лави та смітники. Окрім того, виривали квіти з клумб.

Виявив безлад інспектор департаменту муніципальної варти Луцька, який заступив на чергування о 6:00. Зараз у парку наводять лад.
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО

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Теги: вандали, парк, квіти
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Коментарі 1
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Камери треба в парку встановити щоб кожен житель міста знав в лице інвалідів на голову!
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