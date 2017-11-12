Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 09:59
Вандали не лише повикидали смітники та лавки у фонтан, що у Центральному парку культури та відпочинку, а й повиривали квіти з клумб.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
На центральній алеї та алеї ліхтарів невідомі перекинули усі лави та смітники. Окрім того, виривали квіти з клумб.
Виявив безлад інспектор департаменту муніципальної варти Луцька, який заступив на чергування о 6:00. Зараз у парку наводять лад.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
На центральній алеї та алеї ліхтарів невідомі перекинули усі лави та смітники. Окрім того, виривали квіти з клумб.
Виявив безлад інспектор департаменту муніципальної варти Луцька, який заступив на чергування о 6:00. Зараз у парку наводять лад.
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Коментарі 1
Камери треба в парку встановити щоб кожен житель міста знав в лице інвалідів на голову!
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