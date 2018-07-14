Захід сонця і лебеді: волинянка поділилася захопливими світлинами Світязю. ФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко поділилася неймовірними світлинами вечірнього озера Світязь.



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На Світязь у літню пору часто прилітають лебеді, яких підгодовують місцеві мешканці. Птахи вже звикли до туристів і підпливають до самого берега.



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