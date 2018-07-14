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Захід сонця і лебеді: волинянка поділилася захопливими світлинами Світязю. ФОТО

Захід сонця і лебеді: волинянка поділилася захопливими світлинами Світязю. ФОТО
Волинянка Тетяна Яцечко-Блаженко поділилася неймовірними світлинами вечірнього озера Світязь.

Про це пише ВолиньUA.

На Світязь у літню пору часто прилітають лебеді, яких підгодовують місцеві мешканці. Птахи вже звикли до туристів і підпливають до самого берега.
Захід сонця і лебеді: волинянка поділилася захопливими світлинами Світязю. ФОТО
Захід сонця і лебеді: волинянка поділилася захопливими світлинами Світязю. ФОТО
Захід сонця і лебеді: волинянка поділилася захопливими світлинами Світязю. ФОТО

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Теги: лебеді, Світязь
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