Луцький фотограф показав, якою була площа перед замком 30 років тому

Луцький фотографподілився світлиною з архіву, на якій видно замкову площу та сам замок Любарта з даху костелу.Світлину він виклав на своїй сторінці у Facebook.Фотографія зроблена з даху кафедрального костелу святих Петра і Павла."Дахи на костелі ремонтували і 30 років тому. А неймовірні краєвиди, які відкривались з цих точок і дотепер перехоплюють подих...Було трохи страшнувато", - зауважив Чухрай.