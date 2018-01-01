Луцький фотограф показав, якою була площа перед замком 30 років тому
Сьогодні, 12:04
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлиною з архіву, на якій видно замкову площу та сам замок Любарта з даху костелу.
Світлину він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Фотографія зроблена з даху кафедрального костелу святих Петра і Павла.
"Дахи на костелі ремонтували і 30 років тому. А неймовірні краєвиди, які відкривались з цих точок і дотепер перехоплюють подих...Було трохи страшнувато", - зауважив Чухрай.
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Світлину він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Фотографія зроблена з даху кафедрального костелу святих Петра і Павла.
"Дахи на костелі ремонтували і 30 років тому. А неймовірні краєвиди, які відкривались з цих точок і дотепер перехоплюють подих...Було трохи страшнувато", - зауважив Чухрай.
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