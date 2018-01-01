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На Волині автомобіль влетів у відбійник і перекинувся

На Волині автомобіль влетів у відбійник і перекинувся
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу Цуманського поста авто влетіло у відбійник і перекинулося.

Аварія трапилася у п'ятницю, 13 липня, близько 23:30.

Водій автомобіля "Renault" не впорався із керуванням та зіткнувся з відбійником, внаслідок чого автомобіль перекинувся та отримав механічні пошкодження.

За попередньою інформацією, на місце події викликали рятувальників.

Фото - ілюстративне

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Теги: ДТП, аварія
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