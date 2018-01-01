На Волині автомобіль влетів у відбійник і перекинувся





Аварія трапилася у п'ятницю, 13 липня, близько 23:30.



Водій автомобіля "Renault" не впорався із керуванням та зіткнувся з відбійником, внаслідок чого автомобіль перекинувся та отримав механічні пошкодження.



За попередньою інформацією, на місце події викликали рятувальників.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу Цуманського поста авто влетіло у відбійник і перекинулося.Аварія трапилася у п'ятницю, 13 липня, близько 23:30.Водій автомобіля "Renault" не впорався із керуванням та зіткнувся з відбійником, внаслідок чого автомобіль перекинувся та отримав механічні пошкодження.За попередньою інформацією, на місце події викликали рятувальників.

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