На Волині автомобіль влетів у відбійник і перекинувся
Сьогодні, 12:15
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу Цуманського поста авто влетіло у відбійник і перекинулося.
Аварія трапилася у п'ятницю, 13 липня, близько 23:30.
Водій автомобіля "Renault" не впорався із керуванням та зіткнувся з відбійником, внаслідок чого автомобіль перекинувся та отримав механічні пошкодження.
За попередньою інформацією, на місце події викликали рятувальників.
Фото - ілюстративне
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Аварія трапилася у п'ятницю, 13 липня, близько 23:30.
Водій автомобіля "Renault" не впорався із керуванням та зіткнувся з відбійником, внаслідок чого автомобіль перекинувся та отримав механічні пошкодження.
За попередньою інформацією, на місце події викликали рятувальників.
Фото - ілюстративне
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