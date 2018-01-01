У Луцьку посеред дороги загорілась автівка

У Луцьку на вулиці Рівненській посеред дороги загорівся автомобіль.Про це у групі "АвтоАндони Луцька" повідомивТрапилась аварія у суботу, 14 липня, близько 12:20."Браво заправщікі з ОККО, за хвилину підбігли із своїми здоровенними вогнегасниками і все затушили, якби не вони думаю згорів би, бо двигун в нього заду в підлозі схований, потушити маленькими не просто, тим більше коли вже горить соляра!" - зауважив лучанин.