У Луцьку посеред дороги загорілась автівка
Сьогодні, 12:30
У Луцьку на вулиці Рівненській посеред дороги загорівся автомобіль.
Про це у групі "АвтоАндони Луцька" повідомив Макс Плахотний.
Трапилась аварія у суботу, 14 липня, близько 12:20.
"Браво заправщікі з ОККО, за хвилину підбігли із своїми здоровенними вогнегасниками і все затушили, якби не вони думаю згорів би, бо двигун в нього заду в підлозі схований, потушити маленькими не просто, тим більше коли вже горить соляра!" - зауважив лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у групі "АвтоАндони Луцька" повідомив Макс Плахотний.
Трапилась аварія у суботу, 14 липня, близько 12:20.
"Браво заправщікі з ОККО, за хвилину підбігли із своїми здоровенними вогнегасниками і все затушили, якби не вони думаю згорів би, бо двигун в нього заду в підлозі схований, потушити маленькими не просто, тим більше коли вже горить соляра!" - зауважив лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік вистрілив собі в голову на очах у подруги
Сьогодні, 13:01
«Дякую Господу, що подарував мені тебе», - мама Насті Абрамчук поділилася спогадами про доньку
Сьогодні, 12:45
У Луцьку посеред дороги загорілась автівка
Сьогодні, 12:30
На Волині автомобіль влетів у відбійник і перекинувся
Сьогодні, 12:15