«Дякую Господу, що подарував мені тебе», - мама Насті Абрамчук поділилася спогадами про доньку
Сьогодні, 12:45
Мама Настусі Абрамчук з Ковеля, яка померла від раку 14 квітня, поділилася спогадами про свою донечку.
Зворушливий пост вона опублікувала у Facebook.
"Сьогодні три місяці як не стало моєї красуні, мого сонечка...Час не лікує, з кожним днем все важче. Це була неймовірної доброти дитина, яка згуртувала і об'єднала в молитві і любові мільйони людей навколо себе...Я дякую Господу, що подарував мені тебе, шкода, що на такий короткий час", - пише вона.
Волинянка каже, що за цей час Настуся навчила ъъ цінувати кожну мить життя.
"Я вдячна тобі за все моя КВІТОЧКА...Я буду любити тебе завжди, де б ти не була..." - додала жінка.
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Зворушливий пост вона опублікувала у Facebook.
"Сьогодні три місяці як не стало моєї красуні, мого сонечка...Час не лікує, з кожним днем все важче. Це була неймовірної доброти дитина, яка згуртувала і об'єднала в молитві і любові мільйони людей навколо себе...Я дякую Господу, що подарував мені тебе, шкода, що на такий короткий час", - пише вона.
Волинянка каже, що за цей час Настуся навчила ъъ цінувати кожну мить життя.
"Я вдячна тобі за все моя КВІТОЧКА...Я буду любити тебе завжди, де б ти не була..." - додала жінка.
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