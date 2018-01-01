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«Дякую Господу, що подарував мені тебе», - мама Насті Абрамчук поділилася спогадами про доньку

«Дякую Господу, що подарував мені тебе», - мама Насті Абрамчук поділилася спогадами про доньку
Мама Настусі Абрамчук з Ковеля, яка померла від раку 14 квітня, поділилася спогадами про свою донечку.

Зворушливий пост вона опублікувала у Facebook.

"Сьогодні три місяці як не стало моєї красуні, мого сонечка...Час не лікує, з кожним днем все важче. Це була неймовірної доброти дитина, яка згуртувала і об'єднала в молитві і любові мільйони людей навколо себе...Я дякую Господу, що подарував мені тебе, шкода, що на такий короткий час", - пише вона.

Волинянка каже, що за цей час Настуся навчила ъъ цінувати кожну мить життя.

"Я вдячна тобі за все моя КВІТОЧКА...Я буду любити тебе завжди, де б ти не була..." - додала жінка.

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Теги: Настя Абрамчук
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