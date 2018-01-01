У Луцьку жінка вдруге «спалилась» на продажі сурогату
Сьогодні, 13:46
У Луцьку вдруге "на гарячому" упіймали продавця сурогату на ринку 40-го кварталу, що на вулиці Конякіна.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Жінка приторговує оковитою з-поміж продуктів харчування. Має "своїх" клієнтів, алкоголь розливає у заздалегідь заготовлену тару по 0,5 л та 0,25 л.
"Сподіваємося, що працівники Феміди врахують під час винесення ухвали системний характер реалізації забороненого спиртного і жінка більше не продаватиме сурогат", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Жінка приторговує оковитою з-поміж продуктів харчування. Має "своїх" клієнтів, алкоголь розливає у заздалегідь заготовлену тару по 0,5 л та 0,25 л.
"Сподіваємося, що працівники Феміди врахують під час винесення ухвали системний характер реалізації забороненого спиртного і жінка більше не продаватиме сурогат", - йдеться у повідомленні.
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