У Луцьку жінка вдруге «спалилась» на продажі сурогату

У Луцьку вдруге "на гарячому" упіймали продавця сурогату на ринку 40-го кварталу, що на вулиці Конякіна.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.Жінка приторговує оковитою з-поміж продуктів харчування. Має "своїх" клієнтів, алкоголь розливає у заздалегідь заготовлену тару по 0,5 л та 0,25 л."Сподіваємося, що працівники Феміди врахують під час винесення ухвали системний характер реалізації забороненого спиртного і жінка більше не продаватиме сурогат", - йдеться у повідомленні.