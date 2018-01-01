«Буду їздити де заманеться»: у парку на Волині автівками «гасають» по новій бруківці
Сьогодні, 18:13
Поблизу Володимира-Волинського у Зарічанському парку автомобілями їздять по нещодавно покладеній бруківці.
Про це у Facebook написала Валентина Борусевич.
"У парку поклали бруківку - це добре. Але хто подумав чи довго вона там пролежить? Сьогодні якомусь крутому я звернула увагу, чому він їздить машиною по доріжці і тим самим її руйнує. У відповідь почула матюки і таке: "А чого ви не поставили шлагбаум навпроти доріжок у парк, щоб ніхто не їздив? Раз такого немає, то я буду їздити де мені захочеться і пішли ви всі з тим парком...."..і далі по тексту. Вислухала і подумала, що все таки частково він правий. Щось таки тут не доробили", - зауважила жінка.
За її словами, потрібно цінувати чиюсь працю та берегти зроблене.
Валентина Борусевич наголосила, що у Зарічанському парку потрібно встановити обмежувач руху, аби уникнути подібних випадків.
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Про це у Facebook написала Валентина Борусевич.
"У парку поклали бруківку - це добре. Але хто подумав чи довго вона там пролежить? Сьогодні якомусь крутому я звернула увагу, чому він їздить машиною по доріжці і тим самим її руйнує. У відповідь почула матюки і таке: "А чого ви не поставили шлагбаум навпроти доріжок у парк, щоб ніхто не їздив? Раз такого немає, то я буду їздити де мені захочеться і пішли ви всі з тим парком...."..і далі по тексту. Вислухала і подумала, що все таки частково він правий. Щось таки тут не доробили", - зауважила жінка.
За її словами, потрібно цінувати чиюсь працю та берегти зроблене.
Валентина Борусевич наголосила, що у Зарічанському парку потрібно встановити обмежувач руху, аби уникнути подібних випадків.
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