На заміну ліхтарів у двох скверах Володимира витратили понад 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:34
У двох центральних скверах Володимира-Волинського встановили нові ліхтарі.
Про це повідомляє БУГ.
Ззаступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що окрім встановлення ліхтарів, були проведені роботи з заміни системи електропостачання. Матвійчук повідомив, що в загальному встановили 34 ліхтарі в обох скверах. Вартість встановлення усіх світильників склала близько 1,6 мільйони гривень.
В парку біля історичного музею, до Дня міста при сприятливих погодніх умовах, планують вкласти бруківку на центральній алеї. Проект малюнку, який викладуть з бруківки, зробив місцевий архітектор Андрій Гнатюк.
Щодо облаштування тротуару в сквері біля пам’ятника малим князям, Матвійчук зазначив, що цьогоріч роботи не передбачали, а запланують провести в наступному році.
Також заступник мера запевняє, що на цьому роботи з благоустрою скверів не зупиняться, а продовжаться. Так Ярослав Матвійчук розповів, що на перспективу планують встановити нові лавочки.
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Про це повідомляє БУГ.
Ззаступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що окрім встановлення ліхтарів, були проведені роботи з заміни системи електропостачання. Матвійчук повідомив, що в загальному встановили 34 ліхтарі в обох скверах. Вартість встановлення усіх світильників склала близько 1,6 мільйони гривень.
В парку біля історичного музею, до Дня міста при сприятливих погодніх умовах, планують вкласти бруківку на центральній алеї. Проект малюнку, який викладуть з бруківки, зробив місцевий архітектор Андрій Гнатюк.
Щодо облаштування тротуару в сквері біля пам’ятника малим князям, Матвійчук зазначив, що цьогоріч роботи не передбачали, а запланують провести в наступному році.
Також заступник мера запевняє, що на цьому роботи з благоустрою скверів не зупиняться, а продовжаться. Так Ярослав Матвійчук розповів, що на перспективу планують встановити нові лавочки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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