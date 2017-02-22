На заміну ліхтарів у двох скверах Володимира витратили понад 1,5 мільйона гривень. ФОТО





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Ззаступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що окрім встановлення ліхтарів, були проведені роботи з заміни системи електропостачання. Матвійчук повідомив, що в загальному встановили 34 ліхтарі в обох скверах. Вартість встановлення усіх світильників склала близько 1,6 мільйони гривень.



В парку біля історичного музею, до Дня міста при сприятливих погодніх умовах, планують вкласти бруківку на центральній алеї. Проект малюнку, який викладуть з бруківки, зробив місцевий архітектор Андрій Гнатюк.



Щодо облаштування тротуару в сквері біля пам’ятника малим князям, Матвійчук зазначив, що цьогоріч роботи не передбачали, а запланують провести в наступному році.



Також заступник мера запевняє, що на цьому роботи з благоустрою скверів не зупиняться, а продовжаться. Так Ярослав Матвійчук розповів, що на перспективу планують встановити нові лавочки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох центральних скверах Володимира-Волинського встановили нові ліхтарі.Про це повідомляє БУГ Ззаступник міського головирозповів, що окрім встановлення ліхтарів, були проведені роботи з заміни системи електропостачання. Матвійчук повідомив, що в загальному встановили 34 ліхтарі в обох скверах. Вартість встановлення усіх світильників склала близько 1,6 мільйони гривень.В парку біля історичного музею, до Дня міста при сприятливих погодніх умовах, планують вкласти бруківку на центральній алеї. Проект малюнку, який викладуть з бруківки, зробив місцевий архітекторЩодо облаштування тротуару в сквері біля пам’ятника малим князям, Матвійчук зазначив, що цьогоріч роботи не передбачали, а запланують провести в наступному році.Також заступник мера запевняє, що на цьому роботи з благоустрою скверів не зупиняться, а продовжаться. Так Ярослав Матвійчук розповів, що на перспективу планують встановити нові лавочки.

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