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У центрі Луцька зіткнулися тролейбус та легковик

У центрі Луцька зіткнулися тролейбус та легковик
У Луцьку на проспекті Волі, 52 втаранились тролейбус та легковик.

Аварія сталася у суботу, 14 липня, в обідню пору, - пише Район.Луцьк.

На проспекті Волі тролейбус вдарився в легковик Geely.

Водій тролейбуса стверджує, що ДТП відбулася через те, що водій легковика різко відчинив двері свого авто, тож «рогатий» не встиг загальмувати.

Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.

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Теги: ДТП, аварія, тролейбус
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