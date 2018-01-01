У центрі Луцька зіткнулися тролейбус та легковик





Аварія сталася у суботу, 14 липня, в обідню пору, - пише Район.Луцьк.



На проспекті Волі тролейбус вдарився в легковик Geely.



Водій тролейбуса стверджує, що ДТП відбулася через те, що водій легковика різко відчинив двері свого авто, тож «рогатий» не встиг загальмувати.



Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.

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