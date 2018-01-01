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У луцькому парку від ряски чистять канали. ФОТО

У луцькому парку від ряски чистять канали. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки від ряски очищують водні канали.

Про це у Facebook повідомила радниця мера Мар'яна Сорочук.

Як видно зі світлин, ряску притягують до берега спеціальними сітями.

За словами Мар'яни Сорочук, нині в місті шукають ефективний спосіб боротьби з ряскою в каналах.

До робіт долучився й керівник Центру національно-патріотичного виховання молоді Богдан Бальбуза.
У луцькому парку від ряски чистять канали. ФОТО

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Теги: парк, Луцьк, канали
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