У луцькому парку від ряски чистять канали. ФОТО





Про це у Facebook повідомила радниця мера Мар'яна Сорочук.



Як видно зі світлин, ряску притягують до берега спеціальними сітями.



За словами Мар'яни Сорочук, нині в місті шукають ефективний спосіб боротьби з ряскою в каналах.



До робіт долучився й керівник Центру національно-патріотичного виховання молоді Богдан Бальбуза.



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