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У Ковелі відкритий люк закидали мотлохом. ФОТО

У Ковелі відкритий люк закидали мотлохом. ФОТО
У Ковелі на вулиці Володимирській, 99 відкритий каналізаційний люк закидали мотлохом.

Про це у Facebook повідомила Анна Демчук.

"Закрити люк бетонною плитою була непогана ідея. Але час показав, що це не на довго! Треба дати люлєй тому Укртелекому, щоб накрив свій люк!" - написала жінка.
У Ковелі відкритий люк закидали мотлохом. ФОТО

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Теги: люк, Ковель
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