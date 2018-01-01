У Ковелі відкритий люк закидали мотлохом. ФОТО





Про це у Facebook повідомила Анна Демчук.



"Закрити люк бетонною плитою була непогана ідея. Але час показав, що це не на довго! Треба дати люлєй тому Укртелекому, щоб накрив свій люк!" - написала жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Володимирській, 99 відкритий каналізаційний люк закидали мотлохом.Про це у Facebook повідомила"Закрити люк бетонною плитою була непогана ідея. Але час показав, що це не на довго! Треба дати люлєй тому Укртелекому, щоб накрив свій люк!" - написала жінка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію