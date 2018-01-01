У Ковелі відкритий люк закидали мотлохом. ФОТО
Сьогодні, 17:14
У Ковелі на вулиці Володимирській, 99 відкритий каналізаційний люк закидали мотлохом.
Про це у Facebook повідомила Анна Демчук.
"Закрити люк бетонною плитою була непогана ідея. Але час показав, що це не на довго! Треба дати люлєй тому Укртелекому, щоб накрив свій люк!" - написала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомила Анна Демчук.
"Закрити люк бетонною плитою була непогана ідея. Але час показав, що це не на довго! Треба дати люлєй тому Укртелекому, щоб накрив свій люк!" - написала жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Затримали чоловіка, який вербував жінок у секс-рабство
Сьогодні, 17:32
У Ковелі відкритий люк закидали мотлохом. ФОТО
Сьогодні, 17:14
У центрі Луцька зіткнулися тролейбус та легковик
Сьогодні, 16:53
У луцькому парку від ряски чистять канали. ФОТО
Сьогодні, 16:19
Онкохворий Роман Гальчик прилетів у Стамбул на лікування
Сьогодні, 15:58