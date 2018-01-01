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Волинянина, який зник в Афганістані 30 років тому, повернули в Україну. ФОТО

Волинянина, який зник в Афганістані 30 років тому, повернули в Україну. ФОТО
Волинянина Ігоря Бєлокурова, котрий 30 років тому зник в Афганістані, повернули в Україну.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

У березні поточного року в Афганістані українські фахівці випадково знайшли військовополоненого Ігоря Білокурова, прапорщика радянської армії, уродженця Волинської області. Чоловік вважався зниклим безвісти з 9 квітня 1988 року.

Ветерани десантно-штурмових військ Збройних Сил України Олег Чуйко, його брат Андрій Чуйко та Олександр Денисов допомогли розшукати прапорщика Ігоря Бєлокурова, який зник безвісті три десятки років тому в Афганістані. Чоловік прийняв іслам і залишився жити в Афганістані.

"Були численні перемовини, різні зустрічі, незліченна кількість оббитих порогів та експедиція до країни вічних війн, суворих гір та пісків. І ось, 8 липня до визначеного місця було доставлено «Амріддіна», Ігоря Бєлокурова", - йдеться у повідомлення.

Пошуковці зустріли його в армійській уніформі, з бойовими нагородами, в парадних марунових беретах, тримаючи в руках Державний прапор України, прапор десантно-штурмових військ та Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану.
Волинянина, який зник в Афганістані 30 років тому, повернули в Україну. ФОТО
Волинянина, який зник в Афганістані 30 років тому, повернули в Україну. ФОТО


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Теги: Ігор Бєлокуров, Афганістан, пошук
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