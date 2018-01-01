Волинянина, який зник в Афганістані 30 років тому, повернули в Україну. ФОТО

Ігоря Бєлокурова, котрий 30 років тому зник в Афганістані, повернули в Україну.



Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.



У березні поточного року в Афганістані українські фахівці випадково знайшли



Ветерани десантно-штурмових військ Збройних Сил України Олег Чуйко, його брат Андрій Чуйко та Олександр Денисов допомогли розшукати прапорщика Ігоря Бєлокурова, який зник безвісті три десятки років тому в Афганістані. Чоловік прийняв іслам і залишився жити в Афганістані.



"Були численні перемовини, різні зустрічі, незліченна кількість оббитих порогів та експедиція до країни вічних війн, суворих гір та пісків. І ось, 8 липня до визначеного місця було доставлено «Амріддіна», Ігоря Бєлокурова", - йдеться у повідомлення.



Пошуковці зустріли його в армійській уніформі, з бойовими нагородами, в парадних марунових беретах, тримаючи в руках Державний прапор України, прапор десантно-штурмових військ та Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану.





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