Самшитовий тризуб та «розумна» система поливу: на Волині оновили лісгосп

Довкола адмінбудівлі ДП «Камінь-Каширське ЛГ» лісівникам вдалося втілити у життя цікавий ландшафтний проект – територія стала улюбленою фотозоною всього району.Тепер тут проводять фотосесії не лише туристи та молоді пари у день весілля ­– зелений проект лісівників демонструють як приклад усім приїжджим делегаціям, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Ініціативу провести озеленення висловив начальник Волинського ОУЛМГ. Зазначивши, що лісівники мають показати у районах приклад, як створити природну красу своїми силами. Місцеві лісівники ініціативу підтримали і підійшли до справи відповідально.На території спочатку розрівняли грунт, зробили газон, створили проект посадки насаджень. В основному тут тепер ростуть самшит, туя, козацький ялівець, клен гостролистий кулястої форми, голуба ялинка.Родзинкою ландшафтного проекту став самшит, висаджений у формі тризуба, вільні зони якого засипані дрібною галькою у патріотичних тонах.Щоб усе це утримувати в належному стані, було запроектовано і зроблено крапельний полив. Цікаво, що крім крапельного, тут створили також регульований дощовий полив. Завдяки датчику дощу через комп’ютерну систему регулюється подача води – двічі на день полив вмикається автоматично. Запрограмовано так, що коли йде дощ, полив не відбувається, щоб не було перенасичення вологою.У планах лісівників – провести озеленення прилеглих територій усіх лісництв. Тож найближчим часом лісівники планують здивувати камінь-каширців ландшафтними проектами біля адмінбудівель Пнівненського та Карпилівського лісництв, де нині триває ремонт контори та проводиться благоустрій територій.