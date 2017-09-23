вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО

Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Радісно зустрічали односельців та гостей у селі Велицьк Ковельського району в День села, який припав на 12 липня.

Зазвичай жителі населеного пункту відзначають річницю села у день православного свята Верховних апостолів Петра і Павла, - пише Район.Ковель.

Ще в 1488 році з’явилися перші згадки про Велицьк. Під час Першої світової війни через Велицьк проходила лінія фронту, воно було повністю зруйноване.

Голова Ковельської райдержадміністрації Віктор Козак у своєму виступі побажав присутнім оптимізму, благополуччя, міцного здоров’я, добробуту та успіхів у розбудові села. А також висловив подяку всім жителям за любов та вірність рідному селу, за внесок у його розвиток та добробут; всім тим, хто не тільки на словах, а й на ділі допомагає конкретними справами.

Концертну програму прикрасили українськими піснями аматорський колектив Велицького будинку культури, уродженець Велицька, відомий композитор, художник, гітарист, бард Леонід Бедрунь.

Для дітей провели розважальну програму. Найменші представники громади могли вдосталь настрибатися на батуті. Аніматори забавляли малечу конкурсами та іграми. Також в програмі свята відбувся турнір з волейболу, міні-футболу, шахів, крос, буксирування автомобіля, естафета з перенесенням шин; майстер клас з ліплення вареників.

Окрім цього, на святі була виїзна торгівля, лотерея від благодійного фонду «Патріоти Волині» та частування смачною козацькою юшкою.

Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: день села, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Сьогодні, 22:15
У Луцьку вшанували Волинську ікону Божої Матері
Сьогодні, 21:40
Самшитовий тризуб та «розумна» система поливу: на Волині оновили лісгосп
Сьогодні, 21:10
Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю
Сьогодні, 20:48
На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
З ансамблями та розвагами: як у Сирниках День села відгуляли. ФОТО З ансамблями та розвагами: як у Сирниках День села відгуляли. ФОТО
28 травень, 17:25
День села у Шацьку: як це було. ФОТО День села у Шацьку: як це було. ФОТО
23 вересень, 2017, 10:06
День села у Смолигові: як це було. ФОТО День села у Смолигові: як це було. ФОТО
18 липень, 2017, 14:30
7 топових весільних фотографів Луцька 7 топових весільних фотографів Луцька
12 липень, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО
Сьогодні, 22:15
 0
У Луцьку вшанували Волинську ікону Божої Матері
Сьогодні, 21:40
 0
Самшитовий тризуб та «розумна» система поливу: на Волині оновили лісгосп
Сьогодні, 21:10
 0
Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю
Сьогодні, 20:48
 0
На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів
Сьогодні, 20:10
 0
Медіа
відео
1/8