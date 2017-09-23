Конкурси, смаколики, концерт: волинське село відгуляло свій день. ФОТО





Зазвичай жителі населеного пункту відзначають річницю села у день православного свята Верховних апостолів Петра і Павла, - пише



Ще в 1488 році з’явилися перші згадки про Велицьк. Під час Першої світової війни через Велицьк проходила лінія фронту, воно було повністю зруйноване.



Голова Ковельської райдержадміністрації Віктор Козак у своєму виступі побажав присутнім оптимізму, благополуччя, міцного здоров’я, добробуту та успіхів у розбудові села. А також висловив подяку всім жителям за любов та вірність рідному селу, за внесок у його розвиток та добробут; всім тим, хто не тільки на словах, а й на ділі допомагає конкретними справами.



Концертну програму прикрасили українськими піснями аматорський колектив Велицького будинку культури, уродженець Велицька, відомий композитор, художник, гітарист, бард Леонід Бедрунь.



Для дітей провели розважальну програму. Найменші представники громади могли вдосталь настрибатися на батуті. Аніматори забавляли малечу конкурсами та іграми. Також в програмі свята відбувся турнір з волейболу, міні-футболу, шахів, крос, буксирування автомобіля, естафета з перенесенням шин; майстер клас з ліплення вареників.



Окрім цього, на святі була виїзна торгівля, лотерея від благодійного фонду «Патріоти Волині» та частування смачною козацькою юшкою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радісно зустрічали односельців та гостей у селі Велицьк Ковельського району в День села, який припав на 12 липня.Зазвичай жителі населеного пункту відзначають річницю села у день православного свята Верховних апостолів Петра і Павла, - пише Район.Ковель Ще в 1488 році з’явилися перші згадки про Велицьк. Під час Першої світової війни через Велицьк проходила лінія фронту, воно було повністю зруйноване.Голова Ковельської райдержадміністраціїу своєму виступі побажав присутнім оптимізму, благополуччя, міцного здоров’я, добробуту та успіхів у розбудові села. А також висловив подяку всім жителям за любов та вірність рідному селу, за внесок у його розвиток та добробут; всім тим, хто не тільки на словах, а й на ділі допомагає конкретними справами.Концертну програму прикрасили українськими піснями аматорський колектив Велицького будинку культури, уродженець Велицька, відомий композитор, художник, гітарист, бардДля дітей провели розважальну програму. Найменші представники громади могли вдосталь настрибатися на батуті. Аніматори забавляли малечу конкурсами та іграми. Також в програмі свята відбувся турнір з волейболу, міні-футболу, шахів, крос, буксирування автомобіля, естафета з перенесенням шин; майстер клас з ліплення вареників.Окрім цього, на святі була виїзна торгівля, лотерея від благодійного фонду «Патріоти Волині» та частування смачною козацькою юшкою.

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