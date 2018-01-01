Повідомили, скільки господинь готували пончики для фестивалю на Світязі





Ця надзвичайно смачна випічка, якою господині Шацького району частують своїх рідних, а декілька років тому «підсадили» на них і туристів, що приїздять відпочити на Шацькі озера, є кулінарною візитівкою краю, - пише



13 липня центральний пляж Світязя заполонили місцеві майстрині-пончистки: хто традиційно з велосипеда, хто зі столиків пропонував землякам і відпочивальникам солодкі рум'яні пончики з начинкою на будь-який смак.



Охочих скуштувати шикувалися метрові черги. Ще б пак, для багатьох відпочинок на Світязі асоціюється саме зі смаком пончика.



На фестивалі працювали 27 пончисток Шацького району. Кожна з них отримала подарунок від організаторів, але найбажаніший приз - велосипед - дістався після розіграшу лотереї Світлані Пех із Шацька.



Завершився фестиваль світязького пончика виступом українського гурту «ФлайzZzа» та запальною дискотекою від DJ TIMA.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь вперше відбувся фестиваль світязького пончика.Ця надзвичайно смачна випічка, якою господині Шацького району частують своїх рідних, а декілька років тому «підсадили» на них і туристів, що приїздять відпочити на Шацькі озера, є кулінарною візитівкою краю, - пише Район.Шацьк 13 липня центральний пляж Світязя заполонили місцеві майстрині-пончистки: хто традиційно з велосипеда, хто зі столиків пропонував землякам і відпочивальникам солодкі рум'яні пончики з начинкою на будь-який смак.Охочих скуштувати шикувалися метрові черги. Ще б пак, для багатьох відпочинок на Світязі асоціюється саме зі смаком пончика.На фестивалі працювали 27 пончисток Шацького району. Кожна з них отримала подарунок від організаторів, але найбажаніший приз - велосипед - дістався після розіграшу лотереїіз Шацька.Завершився фестиваль світязького пончика виступом українського гурту «ФлайzZzа» та запальною дискотекою від DJ TIMA.

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